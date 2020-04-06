В одной из многоэтажек Киева от жителей потребовали уплаты коммуналки наперед

Журналисты решили разобраться, насколько законны такие действия управляющей компании, а также на что могут рассчитывать жители.

В Киеве в одной из многоэтажек Киево-Святошинского района, где управлять домом взялось созданное ОСМД, вывесили списки "должников" за март. В них, нарушая законодательство о персональных данных, - номера квартир, фамилии с именами и суммы долга. Жители возмущены, что их данные обнародовали и требуют денег наперед, в правлении говорят, что ничего не нарушили.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"В самом ОСМД уверяют, что ничего не нарушили, а информация о жильцах и номера квартир - есть чуть ли не у всех, кому не лень, и это не является персональными данными", - подчеркивает издание.

Журналисты решили разобраться, насколько законны такие действия управляющей компании, а также на что могут рассчитывать жители.

В прокуратуре Киева сказали, что согласно с действующим законодательством, указанные в списке сведения относятся к персональным данным, а поэтому на них распространяются общие требования относительно обработки персональных данных, определенные Законом "О защите персональных данных".

"Разглашение персональных данных – это нарушение закона. Жители могут обращаться в полицию", - говорят в прокуратуре.

Адвокат Иван Либерман говорит, что распространение персональных данных лиц путем размещения в свободном доступе в сети Интернет или в публичных местах списки должников за жилищно-коммунальные услуги с указанием фамилии, имени, отчества, квартиры и суммы задолженности незаконно.

"Это незаконное разглашение персональных данных, что является уголовным правонарушением. Не административным, а именно уголовным. Те, кто это делает, могут быть наказаны по статье 182 УК Украины. Жителям необходимо обратиться в полицию, приложив фотографии этих списков", - говорит Либерман.

Кстати, наказание за "незаконное собирание, хранение, использование или распространение конфиденциальной информации о лице без ее согласия или распространение этой информации в публичном выступлении, произведении, средствах массовой информации" предусмотрено в виде штрафа до 17 тысяч гривен, или исправительных работ сроком до двух лет, или ареста сроком до шести месяцев, или ограничение свободы сроком до трех лет.

"Правление ОСМД также нарушило закон по одной статье 355 УК Украины – принуждение к гражданско-правовым обязательствам, то есть жильцов, которые якобы что-то должны, что еще не доказано, требуют выплатить какие-то деньги. За эту статью наказание строже – лишение свободы до пяти лет", - говорит Либерман.