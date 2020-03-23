Кабмин разрабатывает список запрещенной в Украине во время карантина деятельности

Ранее в правительстве планировали утвердить список объектов критической инфраструктуры, работа которых будет разрешена во время карантина.

Кабинет министров разрабатывает список запрещенной в Украине во время карантина деятельности, хотя раньше планировалось создать список объектов критической инфраструктуры, работа которых будет разрешена.

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Об этом сообщил советник Кабинета министров по экономическим вопросам Алексей Мушак в соцсети Facebook.

"Концепция изменилась. Вместо списка тех, кому разрешено работать, будет список, кому запрещено. Это более правильно, и радует, что у правительства еще есть люди, готовые слушать обратную связь", - написал он.

Согласно сообщению, перечень запрещенных в Украине на время карантина видов деятельности по состоянию на 22 марта выглядел следующим образом:

Деятельность театров, кинотеатров, музеев, других культурных и развлекательных учреждений;

Деятельность по проведению массовых мероприятий (концерты, выступления, спортивные соревнования);

Деятельность спортклубов и фитнес-центров;

Заведения общественного питания (кроме работы на вынос и/или доставку);

Деятельность рынков (продовольственных, хозяйственных и любых других);

Работа ТРЦ (кроме розничной торговли в списке разрешенного);

Розничная торговля (кроме указанной в списке разрешенного).

Также Мушак отметил, что под ограничения попадут салоны красоты, маникюрные салоны, сауны, массажные салоны и другие подобные заведения.

При этом советник Кабмина добавил, что все указанные позиции, кроме рынков, не являются критическими, поэтому продовольственные и хозяйственные рынки стоит открыть.

"Рисков заражения столько же, как и в торговых сетях, которые сейчас спокойно работают. Но это позволяет не закрывать канал сбыта для малого и среднего бизнеса. Во время, когда люди сидят без работы и зарплаты, это важно", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Карантин предусматривает закрытие учебных заведений, а также запрет массовых собраний более 200 человек, который касается и спортивных, и культурных мероприятий.

Кроме того, с 17 марта заведения общественного питания (рестораны, кафе), торгово-развлекательные центры, другие учреждения развлекательной деятельности, фитнес-центры, учреждения культуры должны временно прекратить свою работу. Разрешено предоставлять услуги по общественному питанию с применением адресной доставки заказа при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты.

Разрешается торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Также можно осуществлять банковскую и страховую деятельность.

Позже для предотвращения распространения коронавирусной инфекции Кабмин принял решение об ограничении пассажирских перевозок на территории Украины, в частности, введен запрет на железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки, а также на работу метрополитенов.