АТБ будет возить сотрудников своих магазинов на работу собственными автобусами

С целью обеспечения стабильного функционирования магазинов сети АТБ компания организует доставку сотрудников на рабочие места собственным транспортом. Как сообщила компания «АТБ-Маркет» в официальном пресс-релизе, эта мера позволит снизить зависимость от особенностей функционирования общественного транспорта в период национального карантина.

«Компания «АТБ-Маркет» не будет менять привычный график работы магазинов в связи с введением запрета на регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки в пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении, а также введением ограничений на пассажирские перевозки в общественном городском транспорте. Выполняя социально важную роль по обеспечению населения Украины продуктами питания и товарами первой необходимости, компания самостоятельно организует доставку сотрудников магазинов торговой сети АТБ во всех регионах страны», — сказано в сообщении компании.

Для обеспечения бесперебойной работы маркетов сети АТБ в Киеве и области компания задействует 20 автобусов средней вместимости, которые два раза в день осуществляют транспортное сообщение между населенными пунктами, и перевозят около полутысячи сотрудников магазинов сети АТБ.

В городах Харьков и Дергачи для доставки почти 100 сотрудников магазинов на маршрут выйдут 5 автобусов средней вместимости. Корпоративные автобусы других компаний корпорации АТБ работают в штатном режиме и два раза в день осуществляют доставку сотрудников в офисы и на предприятия компании.

Таким образом, компания «АТБ-Маркет» поддерживает привычный график работы магазинов сети, которые полностью обеспечены привычным товарным ассортиментом, а товарные запасы на складах и в распределительных центрах компании позволяют удовлетворить спрос покупателей и обеспечить бесперебойные поставки магазинов сети в период действия карантина. Для этого на период общенационального карантина сеть АТБ перевела свои складские и логистические подразделения в усиленный режим работы.

Накануне сеть АТБ официально сообщила, что согласно распоряжениям региональных и городских властей ввела в ряде городов ограничение числа покупателей — не более 10-20 человек в торговом зале с учетом количества персонала. Эти ограничения — часть карантинных мероприятий сети, которые введены с 11 марта с целью защиты здоровья сотрудников компании, партнеров и покупателей магазинов.

В офисах, на предприятиях, логистических и распределительных центрах, а также в магазинах сети АТБ действуют специальные санитарно-гигиенические протоколы, призванные снизить риски на период национального карантина.