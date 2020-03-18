«Укрспирт» дополнительно запустил 4 заводы из-за повышенного спроса на медицинский спирт

Сейчас в Украине работают 14 заводов “Укрспирта”, и при необходимости предприятие готово увеличить производство спирта.

Государственное предприятие "Укрспирт" дополнительно запустило работу 4 заводов из-за повышенного спроса на спирт, вызванный распространением коронавирусной инфекции.

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Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«Укрспирт» запустил в работу еще 4 завода из-за повышенного спроса на медицинский спирт в связи с распространением вируса COVID-19 (коронавируса)”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в марте была предусмотрена работа 10 заводов, но предприятие пересмотрело производственный план, чтобы обеспечить потребности медицинской системы.

«Предприятие увеличивает производство спирта в первую очередь для обеспечения потребностей медицинской системы. Мы быстро среагировали на рост запроса: с сегодняшнего дня работают 14 заводов одновременно. При потребности мы готовы и в дальнейшем увеличивать объемы производства. У нас есть для этого и мощности, и сырье», - приводятся в сообщении слова и.о. главы “Укрспирта” Сергея Блескуна.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Европейская Бизнес Ассоциация призвала правительство разблокировать регистрацию дезинфекционных средств в Украине, поскольку из-за усиленного дезинфекционного режима и проведения противоэпидемических мероприятий в связи с распространением COVID-19 в Украине значительно возросла потребность в таких средствах.

Ранее "Укрспирт" заявил о готовности обеспечить спиртом медицинские учреждения Украины.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Укрспирт", созданное на базе одноименного концерна в 2010 году, является монополистом в спиртовой отрасли Украины.

Правительство начало приватизацию госпредприятия «Укрспирт», которую планирует завершить до 1 июля 2021 года. На продажу будет выставлен 41 завод предприятия.