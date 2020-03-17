"Укрспирт" готов обеспечить спиртом медучреждения Украины
Государственное предприятие "Укрспирт" готово в случае необходимости обеспечить спиртом медицинские учреждения страны в условиях карантина, введенного правительством для ограничения распространения в Украине коронавирусной инфекции.
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Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
"В случае необходимости ГП "Укрспирт" имеет все мощности и сырье, чтобы обеспечить спиртом медицинские учреждения страны. Сейчас нельзя быть легкомысленными, здоровье людей прежде всего", - подчеркнули в пресс-службе.
Пресс-служба также сообщила, что предприятие продолжает работать в штатном режиме и выполняет все свои функции.
Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Карантин предусматривает закрытие учебных заведений, закрытие авиационного сообщения, а также запрет массовых собраний более 200 человек, который касается и спортивных, и культурных мероприятий.
16 марта президент Украины заявил, что в случае необходимости готов ввести чрезвычайное положение в Украине, чтобы не допустить распространения коронавируса.
Справка УНИАН. Государственное предприятие "Укрспирт", созданное на базе одноименного концерна в 2010 году, являлось монополистом в спиртовой отрасли Украины.
В декабре 2019 года Верховная Рада приняла закон, который с 1 января 2020 года отменил в Украине государственную монополию на производство спирта с целью вывести рынок спирта из тени. Закон также предусматривает приватизацию существующих спиртзаводов.
Правительство начало приватизацию госпредприятия "Укрспирт", которую планирует завершить до 1 июля 2021 года. На продажу будет выставлен 41 завод предприятия.
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает поступления от приватизации "Укрспирта" в 2-3 миллиарда гривень.