"Укрспирт" готов обеспечить спиртом медучреждения Украины

По данным пресс-службы предприятия, в настоящее время оно продолжает работу в штатном режиме.

Государственное предприятие "Укрспирт" готово в случае необходимости обеспечить спиртом медицинские учреждения страны в условиях карантина, введенного правительством для ограничения распространения в Украине коронавирусной инфекции.

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Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"В случае необходимости ГП "Укрспирт" имеет все мощности и сырье, чтобы обеспечить спиртом медицинские учреждения страны. Сейчас нельзя быть легкомысленными, здоровье людей прежде всего", - подчеркнули в пресс-службе.

Пресс-служба также сообщила, что предприятие продолжает работать в штатном режиме и выполняет все свои функции.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Карантин предусматривает закрытие учебных заведений, закрытие авиационного сообщения, а также запрет массовых собраний более 200 человек, который касается и спортивных, и культурных мероприятий.

16 марта президент Украины заявил, что в случае необходимости готов ввести чрезвычайное положение в Украине, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Укрспирт", созданное на базе одноименного концерна в 2010 году, являлось монополистом в спиртовой отрасли Украины.

В декабре 2019 года Верховная Рада приняла закон, который с 1 января 2020 года отменил в Украине государственную монополию на производство спирта с целью вывести рынок спирта из тени. Закон также предусматривает приватизацию существующих спиртзаводов.

Правительство начало приватизацию госпредприятия "Укрспирт", которую планирует завершить до 1 июля 2021 года. На продажу будет выставлен 41 завод предприятия.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает поступления от приватизации "Укрспирта" в 2-3 миллиарда гривень.