Продуктовый ажиотаж: как выглядят магазины Европы и США на фоне коронавируса (фоторепортаж)

На фоне ограничительных мер люди стали массово закупаться продуктами питания и товарами первой необходимости, опустошив полки магазинов.

В мире по состоянию на утро 16 марта зарегистрировано 169 387 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Жертвами коронавируса стали уже 6 513 человек. При этом 77 257 человек выздоровели.

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Из-за пандемии страны ЕС одна за другой вводят режим ЧС, а жителей многих городов просят без крайней необходимости не покидать дома.

На фоне ограничительных мер люди стали массово закупаться продуктами питания и товарами первой необходимости, опустошив полки магазинов.

УНИАН собрал фотографии с разных стран мира, которые иллюстрируют, как выглядят магазины в городах Европы и США.

В Европе ритейлеры обратились​ к покупателям с просьбой избегать «панических покупок», призвав клиентов делать покупки ответственно.

Например, в Испании в некоторых супермаркетах страны наблюдается​ рост продаж до 145%.

Как сообщал УНИАН, вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном городе Ухань.

Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными ячейками.