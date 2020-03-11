"Укроборонпром" передает Фонду госимущества и Госкосмагентству 23 своих предприятия

Концерн меняет подход к управлению своей собственностью.

Государственный концерн "Укроборонпром" принял решение передать 21 предприятие в Фонд государственного имущества, а еще два - Государственному космическому агентству Украины.

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Об этом во время брифинга заявил гендиректор концерна Айварас Абромавичус.

"Было принято решение о передаче 21 предприятия в Фонд государственного имущества. Там общий объем производства составляет 1 млн долл. То есть передаем фактически пустышки", - сказал он.

По словам Абромавичуса, также новое руководство концерна и наблюдательный совет сошлись в том, что "Укроборонпром" не должен заниматься космической деятельностью. Поэтому было принято решение передать Государственному космическому агентству два предприятия – Государственное научно-исследовательское предприятие "Конекс" (Львов, сфера деятельности – разработка и изготовление бортовой аппаратуры для космических аппаратов) и Тернопольское государственное научно-техническое предприятие "Проминь" (сфера деятельности – разработка и производство аппаратуры, изготовление антенных систем с различным диаметром зеркал для наземных станций спутникового телевидения и связи).

Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, участвуют в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около 140 предприятий ОПК Украины.