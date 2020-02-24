В Укроборонпроме ответили, за что десять заместителей Абромавічуса получают зарплаты по 300-400 тысяч (документ)

В госконцерне весьма кратко очертили обязанности должностных лиц с "космическими" зарплатами.

В Государственном концерне «Укроборонпром» рассказали о функциональных обязанностях десяти заместителей председателя концерна Айвараса Абромавичуса, про огромные зарплаты которых стало известно в СМИ.

В запросе нардепа Александра Дубинского отмечается, что заместители генерального директора Государственного концерна «Укроборонпром» получали значительные разовые выплаты, которые превышали 50 прожиточных минимумов (92,6 тыс.грн.) доходов граждан. Депутат просит объяснить принцип начисления, функциональные обязанности должностных лиц, и почему их зарплата существенно отличается от вознаграждения председателя концерна.

В ответе концерна сообщили, что, например, заместитель гендиректора Бондарь Роман, который 02.12.2019 года получил заработную плату в размере 466,1 тыс. грн, – отвечает за «формирование стратегии деятельности концерна, взаимодействие с Наблюдательным Советом, трансформацию деятельности, формирование и реализацию стратегии управления персоналом и организационную эффективность компании».

Заместитель Абромавичуса Морозов Михаил, который в октябре прошлого года получил заработную плату в размере 417,2 тыс. грн; в декабре 465,7 тыс. грн. отвечает за «реорганизацию и централизацию сбытовых подразделений, формирование и функционирование маркетингового центра и единого бэк-офиса, формирование партнерских отношений и положительного имиджа среди клиентов».

Федорчук Даниил получал в прошлом году почти триста тысяч зарплаты за то, что отвечает за «судебно-претензионную работу концерна, правовую экспертизу деятельности, юридическое сопровождение корпоратизации, координацию деятельности юридических служб предприятий-участников концерна и юридическое сопровождение банкротства предприятий-участников».

Другой заместитель гендиректора концерна, Иванюта Сергей получил в ноябре и декабре прошлого года заработную плату в размере 466,1 тыс. грн. и 290,7 тыс. грн за то, что занимался «казначейскими операциями и их контролем, финансовым контролингом, консолидацией и бухгалтерским учетом, внутренним контролем и управлением рисками, производственным контролем, финансовым планированием и анализом».

Как сообщал УНИАН, Айварас Абромавичус, который до этого возглавлял Министерство экономического развития и торговли Украины, 11 июля 2019 года возглавил наблюдательный совет «Укроборонпрома», а 30 августа он стал генеральным директором концерна.

Стоит заметить, что Абромавичус вопреки украинскому законодательству является гражданином Литовской Республики. Украинское гражданство Абромавичус получил в декабре 2014 года, ему его по упрощенной процедуре без проверок предоставил бывший президент Петр Порошенко. Абромавичус тогда публично солгал, заявив, что, согласно литовскому законодательству, после получения другого гражданства, гражданство Литвы автоматически аннулируется. Как известно, согласно украинскому закону «О гражданстве», одним из обязательных условий для принятия в украинское гражданство является «предоставление декларации об отсутствии иностранного гражданства (для лиц без гражданства) или обязательство прекратить иностранное гражданство (для иностранцев)».