Минцифры представило платформу для бизнеса "Дія.Бизнес" (видео)

На сайте доступны шаблоны для открытия бизнеса, перечень необходимых документов и онлайн-консалтинг для предпринимателей.

Министерство цифровой трансформации презентовало запуск национальной онлайн-платформы для предпринимателей "Дія.Бизнес". Как передает корреспондент УНИАН, презентация состоялась сегодня в Киеве.

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"Мы презентуем онлайн-платформу, где можно будет просмотреть и выбрать бизнес-идею, пройти тест, чтобы узнать, какие документы нужно собрать для открытия своего дела, а также там будет функция онлайн-консалтинга для предпринимателей", - сказала заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан.

Замминистра представила мировую статистику о том, что 80% предприятий закрываются в первый год работы, а 50% не переживает пятый год, так называемую "долину смерти" для бизнеса. Поэтому цель министерства - создать условия для успешного развития украинского предпринимательства.

Благодаря новой онлайн-платформе можно найти перечень сервисов и программ поддержки от государства, а также получить профессиональные консультации по бизнесу. Портал будет работать в двух направлениях: информационная платформа и служба онлайн-консультаций.

Сейчас на сайте представлены каталог идей для бизнеса, шаблоны для создания своего дела, полезные кейсы, справочник предпринимателя, а также список необходимых юридических документов для открытия бизнеса.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 6 февраля запустил мобильное приложение "Дія" в рамках реализации проекта "Государство в смартфоне".

По состоянию на 21 февраля мобильное приложение "Дія" уже загрузили более 1,5 миллиона украинцев.