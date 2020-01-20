"Укроборонпром" может поменять принцип формирования госзаказа

Для этого нужно, чтобы парламент принял новый закон о госзакупках в оборонной сфере.

Государственный оборонный заказ Украины начнет формироваться по другим принципам уже с 2021 года, заявил в интервью "Радио Свобода" заместитель гендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем.

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По его словам, главным условием для этого должно стать принятие парламентом нового закона о государственных закупках в оборонной сфере.

"Действительно, Государственный оборонный заказ – это засекреченная история. Но даже там придут изменения. Министерство обороны и Министерство экономики разработали, мы привлекались к этому, чтобы была новая система закупок. Я надеюсь, что закон будет принят, он (соответствующий законопроект - УНИАН) пока принят в первом чтении. Это революционная история. В следующем году, в 2021 году, государственный оборонный заказ будет сформирован совсем на других принципах", - подчеркнул он.

Найем добавил, что вышеуказанный законопроект предусматривает рассекречивание "львиной доли" оборонного заказа, а также проведение прозрачных торгов.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона об оборонных закупках.

Законопроект определяет общие правовые основы планирования и формирования объемов и особенностей осуществления закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения для обеспечения потребностей обороны, а также других товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей обороны, осуществления государственного и демократического (гражданского) контроля в этой сфере. Также законопроект предусматривает гармонизацию законодательства Украины в сфере оборонных закупок с положениями Директивы 2009/81/ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами - с другой стороны.