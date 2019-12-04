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Рада сегодня рассмотрит законопроекты о рынке электроэнергии и оборонных закупках (онлайн)

10:27, 04 декабря 2019
Политика
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ВР также рассмотрит вопросы соцстрахования / фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, сегодняшней повесткой дня также предполагается рассмотреть, в частности, законопроект о регулировании трансплантации анатомических материалов человеку.

Также депутаты должны рассмотреть внесение изменений в Кодекс из процедур банкротства.

Среди прочего, будут рассматриваться вопросы по стабилизации функционирования системы общеобязательного государственного социального страхования, а также о внесении изменений в Земельный кодекс в контексте противодействия рейдерству.

В 15.00 сегодня состоятся парламентские слушания на тему: “Земельная реформа: отечественная модель оборота земель сельскохозяйственного назначения”.

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