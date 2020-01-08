Верховная Рада опубликовала проект нового Трудового кодекса

Инициатором законопроекта является Кабинет министров.

Верховная Рада на своем официальном портале опубликовала текст инициированного Кабинетом министров законопроекта «О труде», который был внесен в парламент на рассмотрение 28 декабря прошлого года.

Законопроект, который призван сменить принятый еще в 1971 году «Кодекс законов о труде», а также ряд связанных с ним нормативно-правовых актов, состоит из 98 статей, которые распределены по десяти разделам.

Среди прочего в тексте четко прописывается понятие «трудовые отношения» (статья 12) и то, что основанием для их возникновения является трудовой договор.

«Трудовые отношения – это отношения между работником и работодателем, предусматривающие исполнение по поручению, под руководством и контролем работодателя лично работником за вознаграждение определенной работодателем работы», - сказано в указанной статье.

Также в законопроекте определены шесть признаков трудовых отношений (статья 13) и виды трудовых договоров (статья 17).

Так, предлагается следующий перечень трудовых договоров: бессрочный, срочный, краткосрочный (он заключается на срок до двух месяцев), сезонный, с нефиксированным рабочим временем, ученический трудовой договор и трудовой договор с домашним работником.

Основаниями прекращения трудового договора могут быть следующие причины: истечение срока трудового договора, согласие сторон, расторжение трудового договора по инициативе работника, расторжение трудового договора по инициативе работодателя, независимые от воли сторон основания, основания, предусмотренные трудовым договором, или другие основания, предусмотренные законом.

Среди прочего в статье 33 «Расторжение трудового договора по инициативе работника» говорится о том, что «работник имеет право в любое время по собственной инициативе расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя письменно или указанными в трудовом договоре средствами электронной связи не менее чем за две недели».

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Статья 35 предусматривает, что работодатель имеет право по собственной инициативе расторгнуть трудовой договор с работником. При этом о решении расторгнуть он должен уведомить работника письменно или средствами электронной связи в определенный срок.

Если работник у данного работодателя работает не более полугода, то этот период составляет не менее 15 дней, если более шести месяцев – то не менее 30 дней. Если же период работы сотрудника на работодателя составляет более пяти лет, то срок уведомления составляет не менее чем за 60 дней до даты увольнения. Сотрудника, который работает более десяти лет, необходимо уведомить об увольнении не менее, чем за 90 дней.

По договоренности сторон сроки предупреждения, указанные выше, могут быть заменены денежной компенсацией в размере, определенном трудовым договором, но не менее среднедневного заработка работника за каждый рабочий день уменьшения срока уведомления.

«Работодатель вправе без согласия работника заменить сроки предупреждения, предусмотренные частью первой настоящей статьи, денежной компенсацией в размере, определенном трудовым договором, но не менее двойного среднедневного заработка за каждый рабочий день уменьшения срока такого предупреждения», - сказано в законопроекте.

Статья 37 «Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в связи с неявкой работника на работу вследствие временной нетрудоспособности» говорит о том, что трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работодателя в связи с неявкой работника на работу в течение более четырех месяцев подряд или 150 дней в течение рабочего года в результате временной нетрудоспособности (если законодательством не установлен более длительный срок при определенном заболевании).

Статья 39 «Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в связи с отсутствием работника» предусматривает, что трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работодателя в связи с отсутствием работника на работе и информации о причинах такого отсутствия более десяти рабочих дней подряд.

Кроме этого, законопроект предусматривает, что нормальная продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в течение каждого семидневного периода (Статья 48 «Рабочее время и его продолжительность»).

«Продолжительность ежедневной работы (смены) определяется работодателем с учетом специфики его деятельности и консультаций с представителями работников. Сверхурочными считаются работы сверх установленной в трудовом договоре продолжительности работы в течение дня (смены)», - сказано в законопроекте.

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Законопроект предусматривает также, что ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью не менее 24 календарных дней за каждый отработанный рабочий год, который отсчитывается со дня заключения трудового договора (статья 55).

Что касается отпуска по уходу за ребенком, то в статье 60-й законопроекта сказано следующее:

«По желанию матери и/или отца ребенка в возрасте до 3-х лет работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. По договоренности сторон трудового договора отпуск по уходу за ребенком может предоставляться большей продолжительности».

Как сообщал УНИАН, 27 декабря Кабинет министров одобрил законопроект о труде, который призван сохранить и расширить социальные права работников, увеличить количество легальных рабочих мест, обеспечить равные возможности для мужчин и женщин в сфере труда, повысить доходы работников и гармонизировать украинское законодательство с европейским.