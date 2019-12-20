Кабмин будет устанавливать должностные оклады некоторых госорганов - закон

Парламент принял соответствующий закон.

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в раздел ІІ "Заключительные и переходные положения" закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти" (по определению размеров должностных окладов и других составляющих оплаты труда, денежного обеспечения работников правоохранительных и других органов государственной власти) (регистрационный номер 2572).

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона проголосовали 277 народных депутатов.

Законом изложен в новой редакции пункт 3 раздела ІІ "Заключительные и переходные положения" закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти".

Им предусмотрено, что "с 1 января 2020 года нормы и положения законов Украины, которыми определены размеры должностных окладов и других составляющих оплаты труда, денежного обеспечения работников государственных органов, кроме Аппарата Верховной Рады, Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро Украины, Высшего антикоррупционного суда, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, Счетной палаты и членов Центральной избирательной комиссии, применяются в порядке и размерах, установленных Кабинетом Министров".