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АМКУ разрешил Хмельницкому купить долю в киевском ТРЦ Ocean Plaza

08:52, 13 декабря 2019
Разное
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Хмельницкий купит часть Ocean Plaza / фото УНИАН

Антимонопольный комитет разрешил бизнесмену Василию Хмельницкому опосредованно через компанию UPD (Ukrainian Property Development) Holdings Limited купить акции компании Ocean Plaza Project (Cyprus) Ltd, что обеспечивает превышение 25% голосов в высшем органе управления компании.

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Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

«Учитывая, что покупатель, с учетом отношений контроля, не осуществляет деятельности по предоставлению в аренду коммерческой недвижимости в пределах городов Киев и Харьков, концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины», - говорится в сообщении.

Как сказано в сообщении, Ocean Plaza Project (Cyprus) Ltd является собственником ТРЦ «Ocean Plaza», торговые площади которого (через ООО «Инвестиционный Союз Лыбидь») сдаются в аренду в пределах города Киева, и ПВЦ «Радмир Экспохолл», торговые площади которого (через ООО «Алакрити») сдаются в аренду в пределах города Харькова.

Справка УНИАН. ТРЦ «Ocean Plaza» (г. Киев) - один из крупнейших в Украине торгово-развлекательных комплексов. Открыт 19 ноября 2012 года. Общая площадь превышает 165 тыс. кв. м.

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Теги: #АМКУпогода в Киеве