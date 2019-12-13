АМКУ разрешил Хмельницкому купить долю в киевском ТРЦ Ocean Plaza

Ведомство считает, что концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины.

Антимонопольный комитет разрешил бизнесмену Василию Хмельницкому опосредованно через компанию UPD (Ukrainian Property Development) Holdings Limited купить акции компании Ocean Plaza Project (Cyprus) Ltd, что обеспечивает превышение 25% голосов в высшем органе управления компании.

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Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

«Учитывая, что покупатель, с учетом отношений контроля, не осуществляет деятельности по предоставлению в аренду коммерческой недвижимости в пределах городов Киев и Харьков, концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины», - говорится в сообщении.

Как сказано в сообщении, Ocean Plaza Project (Cyprus) Ltd является собственником ТРЦ «Ocean Plaza», торговые площади которого (через ООО «Инвестиционный Союз Лыбидь») сдаются в аренду в пределах города Киева, и ПВЦ «Радмир Экспохолл», торговые площади которого (через ООО «Алакрити») сдаются в аренду в пределах города Харькова.

Справка УНИАН. ТРЦ «Ocean Plaza» (г. Киев) - один из крупнейших в Украине торгово-развлекательных комплексов. Открыт 19 ноября 2012 года. Общая площадь превышает 165 тыс. кв. м.