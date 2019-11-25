Louis Vuitton покупает Tiffany за $16 миллиардов

Приобретение Tiffany укрепит позиции LVMH в ювелирном деле и еще больше увеличит ее присутствие в США.

Французская LVMH (бренды Louis Vuitton, Bulgari и др.) объявила о покупке американской Tiffany за $16,2 млрд, или $135 за акцию. Между компаниями заключено окончательное соглашение.

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Приобретение Tiffany укрепит позиции LVMH в ювелирном деле и еще больше увеличит ее присутствие в США, отмечается в сообщении. Сделка будет закрыта в середине 2020 г, пишут “Ведомости”.

В октябре стало известно, что LVMH ведет переговоры о покупке Tiffany. Ранее французская компания предложила за Tiffany $14,5 млрд, но американская компания не согласилась с этой суммой и попросила $140 за акцию. Таким образом, сумма сделки могла бы составить почти $17 млрд.

Основной владелец LVMH – француз Бернар Арно. Он занимает второе место в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes: состояние бизнесмена оценивается в $107 млрд.