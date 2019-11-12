Руководитель "Укрспирта" Блескун обратился к правоохранителям

Блескун настаивает на демонополизации рынка спирта.

Предприятия Концерна и ГП «Укрспирт» нуждаются в инвестициях для обеспечения выпуска конкурентоспособной продукции, декриминализации и увеличении объемов производства.

Об этом заявил исполняющий обязанности директора ГП «Укрспирт» Сергей Блескун.

«Нынешняя монопольная позиция государства на спиртовом рынке разрушает отрасль, тормозит развитие, препятствует привлечению новых технологий, а также способствует масштабной коррупции и активной деятельности криминалитета», – сообщается на сайте ГП «Укрспирт» со ссылкой на Сергея Блескуна.

Государственное предприятие «Укрспирт» призывает правоохранительные органы консолидировать усилия в борьбе с контрафактной спиртовой продукцией и коррупцией в отрасли в целом. Новое руководство ГП «Укрспирт» готово активно содействовать в оперативных мероприятиях и разработке законодательных инициатив, сообщается на сайте ГП «Укрспирт».

«Демонополизация спиртовой отрасли, озвученная Министром экономического развития Тимофеем Миловановым, – это единственная действенная и перспективная стратегия для отрасли. «Укрспирту» необходимы стратегические инвесторы, которые принесут капитал и новые технологии. Это будет возможным только в случае демонополизации государственных предприятий и создания конкурентной среды в отрасли. Какое бы сопротивление не оказывали оппоненты этой стратегии, как бы не запугивали, рынок все же будет открыт для новых инвестиций», – заявил Блескун.

По его словам, сегодня очень легко распознать коррупционера: каждый, кто орет, что «всю отрасль порежут на металлолом, а работников предприятий выбросят на улицу», и является тем коррупционером, который боится потерять свой криминальный доход.

«В результате демонополизации, в отрасль придут стратегические инвесторы, которые реконструируют морально устаревшие и отработанные основные средства производства. Будут созданы новые рабочие места, а государственная казна получит налоги от акцизных сборов», – сообщил и.о. директора ГП «Укрспирт».