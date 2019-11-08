Гончарук призвал нового руководителя Госгеонедр Опимаха обеспечить прозрачную работу ведомства

На встрече Алексей Гончарук отметил, что ожидает честной и прозрачной работы как от нового руководителя, так и от сотрудников.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук представил нового руководителя Государственной службы геологии и недр и призвал коллектив поддержать нового главу.

"Представляя господина Романа, я хотел бы сказать, что у меня лично есть высокий уровень доверия к нему. Я убежден в том, что он может в корне изменить здесь логику работы, и я так же уверен, что среди вас есть также патриотические, профессиональные и порядочные люди, которые ему могут в этом помочь", - отметил глава правительства.

На встрече Алексей Гончарук отметил, что ожидает честной и прозрачной работы как от нового руководителя, так и от сотрудников.

"Если у вас есть желание работать на страну, приветствуем вас в команде. Если нет - пишите заявления сразу. Если кто-то работает здесь, чтобы какой-то группе влияния сливать информацию, под нее подтасовывать конкурсы, подрабатывать лоты, искажать информацию, - пожалуйста, пишите заявления", - сказал премьер-министр и поручил Роману Опимаху в течение двух месяцев навести порядок в структуре.

"Орган должен стать открытым, а весь документооборот максимально оцифрованным".

Роман Опимах, в свою очередь, сообщил о начале реформ в Государственной геологической службе и очертил принципы управления структурой.

"Первое кредо, по которому мы будем работать: нулевая толерантность к коррупции. Все, кто этого не разделяет, должен оставить службу. Достаточно схем! Все спецразрешения на новые участки будут выдаваться исключительно на основе конкуренции", - сказал он.

Также, по словам нового руководителя, современная служба требует современных методов работы, поэтому основной акцент будет сделан на переход от бумаги к цифре, с целью минимизации контакта субъектов рынка с чиновничьим аппаратом. По его мнению, это гарантирует прозрачность, удобство и скорость прохождения процедур и нивелирует субъективизм и предвзятость в принятии решений.

Напомним, 6 ноября Кабинет Министров утвердил Романа Опимаха главой Государственной службы геологии и недр. По результатам конкурса на должность главы Госгеонедр, объявленного Кабмином, Роман Опимах набрал наибольшее количество баллов - 16.