Украина нарастила производство стали

Производство стали в Украине в январе-октябре выросло на 2,3% - до 17,96 миллиона тонн.

Производство стали в Украине в январе-октябре 2019 года, по оперативным данным, увеличилось на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 17,96 миллиона тонн.

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Об этом сообщается на сайте объединения металлургических заводов "Укрметаллургпром".

По данным объединения, производство общего металлопроката за указанный период увеличилось на 1,8% - до 15,64 миллиона тонн, а выплавка чугуна сократилась на 0,1% - до 17,07 миллиона тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году в Украине производство стали уменьшилось на 2% - до 21 миллион тонн. Производство общего металлопроката выросло на 1% - до 18,45 миллиона тонн, выплавка чугуна увеличилась на 2% – до 20,53 миллиона тонн.