Подведение итогов III Харьковского международного юридического форума

За пятидневный срок участниками традиционно поднимались вопросы евроинтеграции и другие аспекты развития экономики и права в сфере информационных технологий.

С 24 по 28 сентября город Харьков (Украина) уже в третий раз принимал участников международного юридического форума, который прошел на базе Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого.

Статус события определялся организаторами мероприятия. Среди них принимающая сторона и профильные министерства, Национальная академия правовых наук Украины, местная областная государственная администрация и городской совет. Генеральным партнером мероприятия выступила известная компания Simcord, специализирующаяся на создании новых прогрессивных технологий. В форуме приняли участие представители более чем двадцати стран мира — известные специалисты, политики, эксперты по международному и гуманитарному праву, представители судебной ветви власти.

За пятидневный срок участниками традиционно поднимались вопросы евроинтеграции и другие аспекты развития экономики и права в сфере информационных технологий. Особое внимание привлекло будущее цифровых активов и развитие технологии блокчейн. Подробно рассмотреть указанные аспекты удалось благодаря представителям компании Simcord, которые представили несколько глубоких докладов по указанным вопросам. В частности, в рамках панельной дискуссии выступила Виктория Резчик, специалист по вопросам ИТ-права, с докладом «Правовая природа системы Bitbon». Докладчик акцентировала внимание на преимуществах формирования экономико-правовых отношений в системе Bitbon и рассказала об особенностях ее работы.

Содержательным был брифинг Генерального директора компании Simcord, который Александр Кудь посвятил роли системы Bitbon в развитии информационной экономики при поддержке технологии Блокчейн. В частности, наглядно продемонстрированы возможности системы на реальном примере, что заинтересовало не только бизнес-представителей, но и юристов, экономистов и тому подобное.

В предпоследний день форума состоялась панельная дискуссия «Будущее цифровых активов: финансово-правовой взгляд». Участники дискуссии сравнили свойства криптовалюты и цифрового актива, определили особенности правового регулирования криптовалют. В ходе дискуссии презентовали коллективную монографию, посвященную цифровым активам и их регулированию с помощью технологии блокчейн.

Участники дискуссии единодушно решили, что технология блокчейн является революционной и может стать движущей силой не только национальной, но и мировой экономики. Об этом подписан соответствующий итоговый протокол. В документе также отмечается необходимость правового анализа Блокчейну и возможностей воплощения технологии в различные сферы общественной деятельности. В дальнейшем для реализации этой цели будет создан специальный Центр и рабочая группа по разработке аспектов технологии Блокчейн.

Подписание очередного протокола ожидается 5 декабря 2019, когда в Киеве будет проводиться заседание Центра разработки правовых решений в сферах применения технологий Блокчейн и ведущих специалистов по вопросам стандартов инструментов Блокчейн. Это станет очередным шагом для реализации проекта цифровизации страны.