Скандальный Окружной админсуд Киева разрешил строить высотку в историческом ареале столицы наперекор постановлению Верховного Суда

Окружной админсуд Киева разрешил увеличить предельную высоту объекта до 72,6 метра, несмотря на действующее ограничение в зоне строительства в 27 метров и отсутствие разрешения Минкульта.

Окружной админсуд Киева обязал Департамент градостроительства и архитектуры КГГА вдвое увеличить высоту жилого комплекса "Покрова" на улице Сечевых Стрельцов, 59 в столице.

В частности, суд обязал Департамент изменить высоту комплекса с 26,5 м на 72,6 м (26 этажей), сообщают "Наші гроші" со ссылкой на решение судьи Игоря Погрибниченко от 16 сентября этого года.

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Таким образом, суд удовлетворил иск Центрального территориального управления капитального строительства Минобороны (ЦТУКС), которое является заказчиком строительства совместно с ООО "Будинпроект".

Они заключили договор о возведении ЖК "Покрова" в 2015 году. Строительство началось в 2016 году, ради чего снесли существующий военкомат. После возведения первых нескольких этажей ЖК, ГАСИ аннулировало разрешение. Поводом стал ряд нарушений, среди которых – недействительные градостроительные условия и ограничения (ГУО), утратившие силу в 2013 году. Также свое предписание о приостановке работ выдал Минкульт, с которым застройщик не согласовывал никаких документов относительно строительства в историческом ареале Киева, где действует ограничение по высотности (не выше 27 м).

После проигрыша во всех судах, включая Верховный, ЦТУКС в феврале этого года получило новые ГУО, которые уже ограничили высотность ЖК до законных 26,5 м. Согласно новым ГУО застройщик был обязан разработать новую проектную документацию.

Однако, ЦТУКС обратился в суд с требованием увеличить предельную высоту объекта до 72,6 м, как предусматривал старый проект. И Окружной админсуд это требование удовлетворил.

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"Судья Погрибниченко своеобразно трактовал постановление Верховного суда, которое подтверждало неправомерность возведения 72-метрового ЖК. Тогда местный житель просил Верховный суд отменить старые ГУО, однако судьи решили, что, поскольку ГУО уже и так являются недействительными еще с 2013-го года, то невозможно отменить то, чего не существует. Судья Погрибниченко решил, что это является свидетельством того, что старые ГУО, а следовательно и старый проект, являются законными", - пишут "Наші гроші".

ЖК "Покрова" строится под эгидой госкорпорации "Укрбуд". До избрания народным депутатом, президентом "Укрбуда" был Максим Микитась. Сейчас руководителем госкорпорации являются помощник Микитася Александр Лятамбор.

Учредителем ООО "Будинпроект" значится ООО "Строительное развитие города", бенефициарными владельцами которого являются Зохра Нагиева и Сергей Якусевич, заместитель председателя правления "Укрбуда".

Ранее УНИАН сообщал, что Кассационный административный суд Верховного Суда 21 августа этого года постановил, что любое строительство в исторической части городов без разрешения органов охраны культурного наследия является незаконным.

Отметим, что правовые позиции Верховного Суда являются обязательными для всех судов Украины.

Напомним, судья скандального Окружного админсуда Киева судья Погрибниченко является фигурантом уголовного производства НАБУ и ГПУ о противоправном вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей.