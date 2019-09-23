Верховный Суд запретил любое строительство в исторических частях городов без разрешения Минкульта

Верховный Суд отменил решение судов предыдущих инстанций и удовлетворил жалобу Минкультуры, запретив строительство на улице Старонаводницкой в Киеве.

Кассационный административный суд Верховного Суда постановил, что любое строительство в исторической части городов без разрешения органов охраны культурного наследия является незаконным.

Об этом говорится в сообщении на портале "Судебная власть Украины".

К такому выводу суд пришел, рассмотрев в кассационном порядке дело по иску ООО "Фин-Инвест Менеджемент" к Министерству культуры об отмене предписания, которым истца обязали прекратить проведение земляных и других строительных работ по строительству многофункционального комплекса на улице Старонаводницкой, 42-44 в Печерском районе города Киева.

Отмечается, что Окружной админсуд Киева и Шестой апелляционный админсуд поддержали позицию застройщика и признали незаконным распоряжение Минкультуры от июля 2018 года с требованием остановить строительство как такое, что нарушает закон "Об охране культурного наследия". Суды предыдущих инстанций решили, что это распоряжение было выдано незаконно, поскольку не было выявлено застройщика о осмотр места строительства и не задокументировано сам процесс проверки.

Впрочем, Верховный Суд, отменив решения судов первой и апелляционной инстанций, указал, что суды пришли к необоснованному выводу о том, что ответчик не придерживался процедуры проверки, определенной Законом Украины "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности".

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Верховный Суд разъяснил, что Минкульт, принимая решение о запрете, фактически не осуществлял мер государственного контроля, поскольку не находился на территории строительства, не осуществлял проверку субъекта градостроительной деятельности, а лишь принимал охранные мероприятия путем проведения визуального осмотра и проверки электронной базы данных.

Судьи также учли то, что город Киев внесен в Список исторических населенных мест Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 26 июля 2001 года №878. В зонах охраны памятников, исторических ареалов населенных мест, внесенных в такой Список, установлен особый режим регулирования застройки. В частности, запрещается проведение строительных работ без предварительного получения разрешения в органах охраны культурного наследия.

Также ВСУ решил, что индивидуальное право (интерес), которое выражается в гарантированном частью первой ст. 42 Конституции праве на предпринимательскую деятельность, которая не запрещена законом, противопоставляется публичному интересу, который проявляется в сохранении и охране историко-культурного наследия мирового значения.

Таким образом, Верховный Суд отменил решение судов предыдущих инстанций и удовлетворил жалобу Минкультуры, запретив строительство. Правовые позиции Верховного Суда являются обязательными для всех судов Украины.

Ранее сообщалось, что власти Киева готовят документы для инициативы о внесении улице Крещатик в списки Всемирного наследия ЮНЕСКО.