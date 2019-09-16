Правительство должно стимулировать металлопотребление, а не повышать налоги - экс-директор АКХЗ

Именно рост металлоемких индустрий в Украине, а не повышение налогов, поспособствует росту металлопотребления и увеличению переработки железорудного сырья внутри страны.

Задача государства – создавать условия для роста металлоемких индустрий в Украине. Именно это, а не повышение налогов, поспособствует росту металлопотребления и увеличению переработки железорудного сырья внутри страны.

Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов, возглавлявший ранее Авдеевский коксохимический завод.

"Железорудные предприятия двумя руками за развитие следующих переделов в Украине, но это должно стимулироваться ростом потребления металла на душу населения, а не увеличением налога для добычи недр", - заявил он.

По его словам, статистика металлопотребления в Украине более чем красноречивая. Если в 1992 году на внутреннем рынке было использовано 25,3 миллиона тонн металла, то в 1995 году – 7,6 миллиона тонн, в 2005 – 5,7 миллиона тонн, 2018 – 4,6 миллиона тонн. При этом металлопотребление в Польше в 2018 году составило 14,9 миллиона тонн, в Турции – 30,6 миллиона тонн, что в 4 раза выше на душу населения, чем в Украине.

Магомедов также напомнил, что значительная часть металлургических мощностей осталась на оккупированной территории Донбасса, с чем связано частичное снижение объемов производства изделий из металла.

"Мы забыли про то, что на НКТ остались заводы украинских собственников, которые в 2013 году перерабатывали 12 миллионов тонн. ЖРС, и сегодняшний экспорт ЖРС – это вынужденное решение для поддержания уровня производства и валютных поступлений", - сказал он.

При этом государство, заявляя о готовящемся повышении ренты, дает бизнесу негативный сигнал, что экспорт железорудного сырья это плохо, отмечает советник по вопросам взаимоотношений с государственными органами "АрселорМиттал Кривой Рог" Владимир Ткаченко. По его словам, это приведет к снижению производства до уровня собственного потребления. А в случае, "если власть пойдет по пути кратного увеличения ренты – мы закроем шахту", - отметил он.

В то же время производство качественного сырья это самодостаточный бизнес, который не нужно ставить в административные рамки, отметил собственник Ferrexpo Константин Жеваго, приведя в пример Саудовскую Аравию, которая экспортирует нефть и не ставит себе цель перейти на её 100% переработку. Он также заметил, что компании по производству сырьевых продуктов успешно работают в развитых странах вроде США, Австралии, Канады и Швеции.

Напомним, в прошлый четверг, 12 сентября, Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики создал рабочую группу из числа представителей бизнеса и Государственной налоговой службы, которая должна наработать предложения по изменениям в законопроект №1210. Результаты должны быть представлены в этот четверг, 19 сентября