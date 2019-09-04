"Энергодом": украинцам предлагают модернизировать многоэтажки (детали программы)

Фонд энергоэффективности начинает программу по финансированию комплексных проектов энергомодернизации многоэтажных домов.

Фонд энергоэффективности анонсировал запуск программы "Энергодом" по финансированию комплексных проектов энергомодернизации многоэтажек, что позволит уменьшить потребление энергоресурсов до 60%.

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Об этом на пресс-конференции сообщила министр развития громад и территорий Алена Бабак.

"Сегодня фонд открывает возможности по финансированию комплексных проектов энергомодернизации через программу "Энергодом". Будут предложены соответствующие пакеты, которые смогут выбирать ОСМД – пакет "легкий" и "комплексный", – сказала она.

По ее словам, министерство ожидает сокращения потребления энергоресурсов в многоквартирных домах по пакету "легкий" до 20%, по пакету "комплексный" – до 60%. Бабак отметила, что использование пакета "комплексный" также может уменьшить платежки за тепловую энергию в два и более раза.

"За 5 лет, по расчетам наших партнеров и фонда, ожидается, что проекты будут внедрены в минимум 16 тысяч домов и будет достигнуто сокращение потребления энергоресурсов до 1,5 миллиарда кубов газа”, – подытожила Бабак.

Как сообщила министр, в бюджете Украины на программу энергомодернизации в этом году предусмотрено 1,2 миллиарда гривень. Кроме того, правительство Германии и Европейский союз окажут дополнительную помощь в 100 миллионов евро.

Как сообщал УНИАН, Фонд энергоэффективности с 3 сентября через банковские отделения начал принимать заявки на финансирование ОСМД. Первые 300 заявок получат до 70% финансовой компенсации на проекты по энергомодернизации в многоквартирных домах.