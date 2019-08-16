«Смоленский» Днепр. Как Россия блефует в желании обезводить главную реку Украины

Уже несколько дней российские СМИ штурмуют тему засухи в «Крымнаш», что практически убило на корню сельское хозяйство полуострова. Причем всю ответственность за происходящее за поребриком почему-то возлагают на Украину. Оккупанты полуострова заявили о желании вступить в переговоры с официальным Киевом о возобновлении подачи днепровской воды в аннексированный Крым. При этом они называют воду Днепра «своей», так как река берет свое начало в Смоленске.

«Мы хотели бы просить помочь начать зондаж, может быть, переговорный процесс с украинской стороной о том, чтобы они нашу воду пропускали в Крым. Это - не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это - наша вода, идущая с территории РФ», – с таким коленоприкладным прошением на днях обратился к Владимиру Путину так называемый зампредседателя Совета министров, постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

Украина действительно обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде

По его мнению, инициировать переговорный процесс необходимо, чтобы решить многие вопросы северной части Крыма, в частности, Джанкойского, Красноперекопского районов и города Армянска, «где наблюдается засоление подземных вод».

Украина действительно обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды через канал были прекращены. Сейчас запасы «живительной влаги» в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников, также путем подачи воды из артезианских скважин. Но, вот, незадача – все привело к засолению почвы на полуострове. Произошло то, с чем десятилетиями «боролся» украинский канал. В результате, строящий в Крыму «триумфальные» мосты и дороги, Кремль призвал жителей полуострова экономить воду.

Ученые называют все происходящее грядущей в недалеком будущем экологической катастрофой полуострова. Особенно, с учетом нынешних засушливых летних периодов. И оккупационные власти беспомощны перед надвигающейся проблемой. В последние полгода Феодосия, Судак, Ленинский район и Керчь используют только подземные воды, так как водохранилища опустели.

Россиян посетила идея – в отместку Украине перекрыть русло Днепра, которое берет начало в Смоленске

Но россиян посетила идея – в отместку Украине перекрыть русло Днепра, которое берет начало в Смоленске. То есть, любым, как всегда - безнравственным, вне международной правовой практики, способом получить чужой, в данном случае украинский ресурс.

Кстати, эта идея впервые была озвучена еще в 2014 году. Тогда на одном из российских каналов представитель российской Академии наук заявил, что можно решить вопрос о снабжении водой крымского полуострова, заблокировав истоки Днепра дамбой. Мол, объем работы, по сравнению с «Северным потоком-2», будет мизерным. «Ученый» предложил рассмотреть вариант аналогичного проекта по выведению воды из русла Десны – одного из притоков Днепра, перебросив воду в Оку.

Сейчас эта идея обрела новых вдохновителей. Причем все сводится не столько к жизнеспособности крымских земель, сколько к тому, что, благодаря действиям Москвы, Днепр если не пересохнет совсем, то значительно обмелеет. А это, мол, может привести к экологической катастрофе уже в Украине.

Жизнеспособна ли идея обезводить Днепр? Конечно же, нет. Эта варварская и аморальная затея больше похожа на вброс ФСБ, дабы в очередной раз принудить Киев сесть за стол переговоров напрямую с оккупантами, без посредников – Европы и США. Вбрасывать, естественно, можно любую инициативу, но россияне не учли одного - Украина имеет полное право использовать природные ресурсы, имеющиеся на ее территории, по своему усмотрению.

Более того, питьевой воды для крымских жителей в Крыму - предостаточно. Ее может не хватать для обслуживания военной базы России и поддерживающую ее промышленность. Так с какого перепуга Украина должна поить оккупанта на своей территории?

Нана Черная