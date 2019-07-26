Украина сохранила 13-е место среди производителей стали

В июне наша страна произвела 1,659 миллиона тонн стали.

Украинские металлурги в июне 2019 года по сравнению с июнем прошлого года сократили производство стали на 3% - до 1,659 миллиона тонн, сохранив при этом 13-е место в списке мировых производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

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Согласно сообщению, по итогам июня лидерство в рейтинге мировых производителей стали традиционно сохранил Китай с показателем 87,5 миллиона тонн (рост на 10% к июню 2018 года).

Далее следуют: Индия (9,3 миллиона тонн, +4%), Япония (8,8 миллиона тонн, +0,4%), США (7,3 миллиона тонн, +3,1%), Южная Корея (5,96 миллиона тонн, -2,6%), Россия (5,88 миллиона тонн, -2,6%), Германия (3,4 миллиона тонн, -5,8%), Бразилия (2,8 миллиона тонн, -3,1%), Турция (2,7 миллиона тонн, -11%), Иран (2,16 миллиона тонн, +6,1%), Италия (2,1 миллиона тонн, -2,5%), Тайвань (1,96 миллиона тонн, -0,3%).

В целом в июне 2019 года по сравнению с июнем прошлого года 64 страны, входящие в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 4,6% - до 158,98 миллиона тонн.

По итогам января-июня текущего года Украина увеличила производство стали по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 5,2% - до 10,93 миллиона тонн, сохранив 13-е место в мировом рейтинге производителей стали.

Как сообщал УНИАН, украинские металлурги по итогам 2018 года сократили производство стали на 1,1% по сравнению с 2017 годом - до 21,1 миллиона тонн, опустившись при этом с 12-го на 13-е место в списке мировых производителей этой продукции.

Справка УНИАН. Украина по итогам 2013 года заняла 7-е место в рейтинге WSA, выплавив 30,4 миллиона тонн стали. В 2014 году наша страна опустилась на 10-е место с результатом выплавки 27,2 миллиона тонн. С 2014 года на деятельность отечественных металлургов негативно начали влиять два фактора. Первый - военные действия на Донбассе, где расположено более половины металлургических производственных мощностей. Второй фактор, проявление которого было наиболее заметно в 2015 году, - снижение мировых цен на металлургическое сырье и готовую продукцию, что снизило доходы компаний и увеличило конкуренцию на мировых рынках. Тем не менее, по итогам 2015 и 2016 годов Украина сохранила 10-ю строчку в отраслевом рейтинге.