Украина снова опустилась в рейтинге производителей стали

При этом наша страна увеличила ее производство на 7,8%.

Украинские металлурги в мае 2019 года по сравнению с маем прошлого года увеличили производство стали на 7,8% - до 1,827 млн тонн, опустившись при этом с 12 на 13-е место в списке мировых производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

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Согласно сообщению, по итогам мая лидерство в рейтинге мировых производителей стали традиционно сохранил Китай с показателем 89 млн тонн (рост на 10% к маю 2018 года).

Далее следуют: Индия (9,2 млн тонн, +5,1%), Япония (8,7 млн тонн, -4,6%), США (7,65 млн тонн, +5,4%), Южная Корея (6,4 млн тонн, +2,2%), Россия (5,95 млн тонн, +7,8%), Германия (3,47 млн тонн, -6,2%), Турция (3,1 млн тонн, -8%), Бразилия (2,75 млн тонн, +2,9%), Иран (2,2 млн тонн, +3,8%), Италия (2,2 млн тонн, +1,1%), Тайвань (2 млн тонн, -2,6%)

В целом в мае 2019 года по сравнению с маем прошлого года 64 страны, входящие в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 5,4% - до 162 млн тонн.

По итогам января-мая текущего года Украина увеличила производство стали по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 6,8% - до 9,27 млн тонн, сохранив 13-е место в мировом рейтинге производителей стали.

Как сообщал УНИАН, Украинские металлурги по итогам 2018 года сократили производство стали на 1,1% по сравнению с 2017 годом - до 21,1 млн тонн, опустившись при этом с 12-го на 13-е место в списке мировых производителей этой продукции.

Справка УНИАН. Украина по итогам 2013 года заняла 7-е место в рейтинге WSA, выплавив 30,4 млн тонн стали. В 2014 году наша страна опустилась на 10-е место с результатом выплавки 27,2 млн тонн. С 2014 года на деятельность отечественных металлургов негативно начали влиять два фактора. Первый - военные действия на Донбассе, где расположено более половины металлургических производственных мощностей. Второй фактор, проявление которого было наиболее заметно в 2015 году, - снижение мировых цен на металлургическое сырье и готовую продукцию, что снизило доходы компаний и увеличило конкуренцию на мировых рынках. Тем не менее, по итогам 2015 и 2016 годов Украина сохранила 10-ю строчку в отраслевом рейтинге.