Сеть АЗК «БРСМ-Нафта» провела всеукраинскую акцию «День общения с клиентами».

В компании отметили, что кроме получения важной «обратной связи» от клиентов, это также возможность для топ-менеджмента почувствовать на себе как работается сотрудникам АЗК.

5-ый год подряд команда топ-менеджмента, сотрудников центрального офиса и различных департаментов выходит работать на авто-заправочные комплексы сети. Цель такого мероприятия – личное общение с клиентами, стремление выявить их ожидания и пожелания относительно продуктов и сервиса на АЗК, промониторить уровень обслуживания клиентов на местах в различных регионах.

Директор департамента стратегического маркетинга и инноваций Александр Мельничук подчеркнул, что сеть «БРСМ-Нафта» внедряет новый формат авто-заправочных комплексов с инновационным дизайном, увеличивает площади торговых залов, расширяет линейку товаров «… мы держим высокую планку качества топлива, постоянно работаем над совершенствованием качества обслуживания клиентов, и в этот процесс вовлечены абсолютно все – от линейных менеджеров до ТОП-команды главного офиса. Конечно, все это мы делаем ради наших клиентов, трудимся и развиваемся чтобы быть лучшими для них».

Сотрудники офиса наравне с линейным персоналом авто-заправочных комплексов – работают на кассе, готовят вкусные блюда, консультируют относительно выбора изысканных вин собственного импорта, заправляют авто клиентов, моют стекла – работают рука об руку с коллегами. В компании отметили, что кроме получения важной «обратной связи» от клиентов, это также возможность для топ-менеджмента почувствовать на себе как работается сотрудникам АЗК.

Как отметила директор Департамента управления персоналом сети «БРСМ-Нафта» Марина Лавринец: «Полученная в этот день информация является очень ценной для нас, поскольку помогает подыскивать инструменты для создания более комфортных условий работы сотрудникам на местах. В компании разработаны высокие стандарты сервиса и обслуживания клиентов, и чтобы требовать их выполнения от линейного персонала, мы понимаем, что они должны быть хорошо мотивированы и ощущать заботу о себе со стороны компании».

Справка о компании:

Сеть АЗК «БРСМ-Нафта» основана в 1992 году. Сегодня она насчитывает 155 авто-заправочных комплексов по всей Украине. Единственным собственником ТМ «БРСМ-Нафта» является украинский предприниматель - Андрей Биба. С 2018 года управление операционной деятельностью сети АЗК осуществляется компанией ООО «Интергеоком».