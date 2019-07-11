Украинские бизнесмены просят ГБР расследовать преступные схемы Минюста

Схема, позволяющая рейдерам в течение последних нескольких лет осуществлять мгновенные захваты предприятий у законных владельцев, не могла быть создана и функционировать без участия Министерства юстиции Украины и лично ее руководителя Павла Петренко.

К такому выводу пришли украинские бизнесмены, эксперты и журналисты в результате совместной работы по искоренению данной проблемы, рассказал на форуме «Бизнес против уничтожения государства: анализ проблем, выводы, план действий» адвокат общественной организации «Бизнес-Варта» Андрей Неход.

«Нами подготовлено заявление о совершении преступления именно министром юстиции Петренко. Почему им? Мы в этом заявлении максимально обосновали, что он как руководитель Министерства юстиции несет полную персональную ответственность за работу этого ведомства в части, касающейся государственной регистрации, нотариата, допуска к профессии, допуска в государственные реестры, контроля за государственными реестрами, контроля за их наполнением, привлечения к ответственности», — сказал Андрей Неход, слова которого приводят "Украинские новости".

По его словам, если почитать законодательство, там очень четко написано, за что отвечает Минюст и за что — Петренко как министр. «Это человек с юридическим образованием, с 20-летним опытом работы в адвокатуре — он не может не знать, что происходит. Он не мог не знать, что это приведет к беде. К беде с бизнесом, к беде с собственностью... Мы свое заявление передаем в Государственное бюро расследований, это их юрисдикция. А мы просто верим (и думаем, что СМИ нам в этом помогут), что они не просто рассмотрят его как сообщение или обращение граждан, а внесут сведения в ЕРГР», — заявил адвокат.

По словам юриста, для покрывания данной рейдерской схемы был создан квазиорган — комиссия Министерства юстиции Украины. «Когда Минюст допустил на рынок регистрационных услуг так называемые коммунальные предприятия, они поработали год спокойно, а с 2016 года ввели филиалы. И эти филиалы создали всплеск рейдерских атак. Теперь Минюст это отменяет, но два года эта схема работала. Кто же должен нести ответственность за миллионные потери? Бизнес считает, что это министр юстиции. Именно он выдал персональный указ об утверждении порядка работы этой комиссии Министерства юстиции. Поступают сотни, тысячи жалоб от пострадавших, и министр этого не видит?» — резюмировал Андрей Неход.

Бизнесмены, пострадавшие от преступных действий мошенников, согласны с выводами юриста. К примеру, управляющий собственник девелоперской компании «ОМОКС» Алексей Кулагин, у которого рейдеры переписали два предприятия и осуществили силовой захват построенного им 16-тысячного ЖК «Чайка», заявил, что Минюст с помощью комиссии «уравнивает преступников с пострадавшими».

«Комиссия имеет право 45 дней морочить нам головы. Но за три дня можно уничтожить предприятие. После того, как Прошкин (фейковый «государственный регистратор». - Ред.) вмешался в «ОМОКС» и «ОМОКС ИНВЕСТБУД», комиссия Минюста приняла решение аннулировать его действие по «ОМОКСу». По «ОМОКС ИНВЕСТБУД» решение не аннулировано уже 36 дней. Почему? Потому что, по инсайдерской информации, другая сторона, дав деньги комиссии Минюста, попросила у нее сдерживать процесс. Кроме того, карточку Прошкина должны были аннулировать 6 июня, а она работала до 22 числа, совершая в день по 5-6 действий перерегистрации. И прекратила работать только после ареста человека, который ею «баловался», — рассказал Алексей Кулагин.

Еще один участник форума, журналист-расследователь Влад Сидоренко сообщил, что ему удалось разыскать и связаться с так называемым госрегистратором Александром Прошкиным, от имени которого вносились многие незаконные изменения в госреестры. «Действительно, есть такой человек — Прошкин, «регистратор». Я его нашел и сам с ним лично разговаривал. Он находится в «ЛНР», он абсолютно асоциален. У него просто купили за $200 паспорт, на который потом в Минюсте оформили ключи (доступа к госреестрам. - Ред.). Сам он в Минюст не приезжал. Вопрос к Минюсту — как они выдали ключи несуществующему человеку?», — недоумевает журналист.

Напомним, в конце июня Национальная полиция Украины задержала мошенника, который, пользуясь ключами некоего государственного регистратора Александра Прошкина, совершал несанкционированные действия в государственном реестре. За последний год злоумышленники совершили более 1000 таких противоправных действий, в результате которых лишили законной собственности тысячи людей по всей Украине.