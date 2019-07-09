В Нацбанке прокомментировали "пиратский" шрифт на купюре в 1000 гривень

В НБУ заявили, что проводят проверку инцидента.

Национальный банк Украины проверяет распространенную украинскими дизайнерами информацию об использовании регулятором нелицензионного шрифта при изготовлении новой купюры номиналом 1000 гривен.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ в ответе на запрос УНИАН.

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"Национальный банк Украины проверяет информацию, распространенную средствами массовой информации относительно вероятного использования нелицензионного шрифта на банкноте номиналом 1000 гривень и изучает ситуацию с привлечением экспертов Банкнотно-монетного двора и юристов Национального банка", - сказано в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что о результатах Нацбанк проинформирует общественность, как только будут подробные сведения.

Как сообщал УНИАН, ранее украинский шрифтовой дизайнер Богдан Гдаль на своей странице в Facebook сообщил о том, что дизайнеры Национального банка Украины использовали пиратский шрифт на новой купюре 1000 гривень, тем самым нарушив авторские права компании-разработчика оригинального шрифта Adobe.

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В самой компании Adobe украинскому дизайнеру подтвердили подозрения в использовании Нацбанком пиратского шрифта в новой банкноте, отметив, что для решения проблемы нужно создать совершенно новые печатные формы банкнот с лицензионной версией шрифта.

Справка УНИАН. Национальный банк Украины с 25 октября вводит в обращение новую банкноту номиналом 1 тысяча гривен, которая заметно отличается от банкнот других номиналов по размеру и цвету.

Банкнота имеет как элементы защиты бумаги, так и инновационные полиграфические элементы защиты, включая «оконную» защитную ленту и оптически переменный элемент Spark с кинематическим эффектом.

Также в ближайших планах НБУ - завершить этот номинальный ряд усовершенствованными банкнотами номиналом 50 и 200 гривен.

В последний раз НБУ вводил в оборот новый номинал 13 лет назад - в 2006 году. Это была банкнота номиналом 500 гривен.