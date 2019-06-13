Суд отменил разрешение на строительство скандального жилого комплекса на Осокорках

Суд своим решением удовлетворил иск ОО "Экопарк Осокорки" и отменил разрешение на строительство скандально известного комплекса "Патриотика на озерах".

Апелляционный суд удовлетворил иск ОО "Экопарк Осокорки" и отменил разрешение на строительство скандально известного комплекса "Патриотика на озерах" в Киеве.

Об этом на своей странице e Facebook написал народный депутат Дмитрий Белоцерковец.

Он напомнил, что Киевсовет в январе принял во втором чтении проект решения о расторжении договора аренды со скандальным застройщиком "Патриотика на озерах" - компанией "Контактбудсервис". Юридическая причина разрыва договора - долги застройщика перед городом за аренду земли в размере 65 млн грн.

К принятию депутатами Киевсовета этого решения, как отметил Белоцерковец, подтолкнули неадекватные действия застройщика, который обещал скорректировать проект строительства в соответствии с мнением общины и представить его на градостроительном совете. Но он не сделал этого и возобновил активную фазу строительства.

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Как сообщал УНИАН, своим решением Киевсовет поддержал расторжение договоров аренды с застройщиком 5 земельных участков общей площадью 176 га на Осокорках на ж/м «Осокорки-Центральные», а также обязал «Контактбудсервис» освободить земельные участки, которые были объектами аренды, приведя их в состояние, пригодное для дальнейшего использования.

ООО "Контактбудсервис" планировал построить на Осокорках более 40 многоэтажек. В последние годы там уже неоднократно проходили акции общины против застройки территории, которые переходили в силовые противостояния. В июне 2018 года активисты призвали высшее руководство Украины прекратить незаконную застройку.

Адвокат общественной организации "Экопарк Осокорки" Алексей Петренко подчеркнул, что незаконность этой застройки подтверждена тем фактом, что земли еще в 1979 году получили статус "зона ландшафта, который находится под охраной" и подпадают под действие нормативных и законодательных актов о национальном наследии.

К тому же, по словам адвоката, статус этих земель подтвержден голосованием Киевсовета в 2002 и 2007 годах, а, в соответствии с Генпланом Киева до 2020 года, эти земли также относятся к рекреационным и парковым зонам.

Кроме того, он обратил внимание на то, что при заключении договора аренды земли не было учтено, что из 176 га отведенного участка большая часть является водоемом.