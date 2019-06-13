цей матеріал доступний українською

Суд отменил разрешение на строительство скандального жилого комплекса на Осокорках

17:28, 13 июня 2019
Разное
94 0
Суд отменил разрешение на строительство ЖК "Патриотика на озерах" / фото facebook.com/dbelotserkovets

Апелляционный суд удовлетворил иск ОО "Экопарк Осокорки" и отменил разрешение на строительство скандально известного комплекса "Патриотика на озерах" в Киеве.

Об этом на своей странице e Facebook написал народный депутат Дмитрий Белоцерковец.

Он напомнил, что Киевсовет в январе принял во втором чтении проект решения о расторжении договора аренды со скандальным застройщиком "Патриотика на озерах" - компанией "Контактбудсервис". Юридическая причина разрыва договора - долги застройщика перед городом за аренду земли в размере 65 млн грн.

К принятию депутатами Киевсовета этого решения, как отметил Белоцерковец, подтолкнули неадекватные действия застройщика, который обещал скорректировать проект строительства в соответствии с мнением общины и представить его на градостроительном совете. Но он не сделал этого и возобновил активную фазу строительства.

Читайте такжеВ Киеве на Андреевском снесли забор вокруг скандальной стройки, но она продолжилась (фото, видео)

Как сообщал УНИАН, своим решением Киевсовет поддержал расторжение договоров аренды с застройщиком 5 земельных участков общей площадью 176 га на Осокорках на ж/м «Осокорки-Центральные», а также обязал «Контактбудсервис» освободить земельные участки, которые были объектами аренды, приведя их в состояние, пригодное для дальнейшего использования.

ООО "Контактбудсервис" планировал построить на Осокорках более 40 многоэтажек. В последние годы там уже неоднократно проходили акции общины против застройки территории, которые переходили в силовые противостояния. В июне 2018 года активисты призвали высшее руководство Украины прекратить незаконную застройку.

Адвокат общественной организации "Экопарк Осокорки" Алексей Петренко подчеркнул, что незаконность этой застройки подтверждена тем фактом, что земли еще в 1979 году получили статус "зона ландшафта, который находится под охраной" и подпадают под действие нормативных и законодательных актов о национальном наследии.

К тому же, по словам адвоката, статус этих земель подтвержден голосованием Киевсовета в 2002 и 2007 годах, а, в соответствии с Генпланом Киева до 2020 года, эти земли также относятся к рекреационным и парковым зонам.

Кроме того, он обратил внимание на то, что при заключении договора аренды земли не было учтено, что из 176 га отведенного участка большая часть является водоемом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #застройщик#Осокорки#новости Киева#скандальное строительствопогода в Киеве