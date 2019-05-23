Возле “Борисполя” построят 8-этажный четырехзвездочный отель

Частный инвестор начнет в этом году строительство нового отеля возле аэропорта.

В этом году будет начато строительство нового отеля возле международного аэропорта "Борисполь" за деньги частного инвестора.

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Об этом сообщил заместитель генерального директора по коммерческой деятельности и стратегии развития «Борисполя» Георгий Зубко на пресс-конференции.

«За деньги инвестора разработан проект нового отельного комплекса, на который «Борисполь» тратиться не будет... Сейчас мы смотрим предпроектный, они роют котлованы. Я думаю, что в этом строительном сезоне они начнут работы», - отметил Зубко.

По его словам, отель будет расположен за паркингом в районе терминала D.

«Площадь планируемого отеля составит 12 тыс. кв. м. В 8-этажной гостинице будет 264 номера. Отель будет иметь 4+ звезды», - отметил он.

Зубко сообщил, что в числе инвесторов отеля есть достаточно известный киевский инвестор Офер Керцнер.

«Они строили Арт-завод «Платформа». Это израильская группа», - сказал он.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Борисполь» является государственным предприятием, обеспечивающим 68% всех авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании «Международные авиалинии Украины».