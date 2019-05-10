В Киеве на Подольско-Воскресенском мосту демонтируют старый кран
В Киеве на Подольско-Воскресенском мосту, строительство которого начали еще 15 лет назад, проходит сложный демонтаж старого крана, который простоял без движения более 10 лет.
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Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян на своей странице в Facebook.
По его словам, именно этот процесс столичные активисты приняли за падение крана.
"Хочу успокоить всех неравнодушных - работы на объекте ведутся по плану и даже с опережением. Никаких катастроф, разрушений или других катаклизмов Подольско-Воскресенском ни произошло", - написал заместитель председателя КГГА, комментируя информацию о якобы падении этого крана.
Сегодня утром в социальных сетях появилась информация о якобы падении подъемного крана на недостроенном Подольско-Воскресенском мосту.
Они опубликовали фотографии, на которых видно, что кран лежит поперек моста.