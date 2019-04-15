ООО «Хорольский завод детских продуктов питания» представил новый дизайн упаковок каши ТМ «Малышка». Об этом сообщает пресс-служба завода.

На выбор потребителя предложено пять видов каш. Среди них - молочные гречневая и рисовая каши, которые подходят для кормления малышей с четырех месячного возраста, молочные гречнево-рисовая и кукурузная каши, а также молочная каша из смеси риса, кукурузы, овса, гречки. Тремя последними кашами детей можно кормить с пятого месяца.

Кроме того, каши ТМ «Малышка» можно предлагать детям дошкольного и школьного возрастов, а также использовать в качестве диетического питания для взрослых. Ведь каши изготовлены из экологически чистого сырья и не содержит в себе консервантов, красителей, ароматизаторов, ГМО и пальмового масла. В то же время они богаты кальцием, железом, а также содержат в своем составе 13 витаминов.

Кроме того, как отмечает производитель, в составе каш ТМ «Малышка» используется только высококачественная крупа, которая тщательно подбирается и жестко контролируется производственной лабораторией завода.

Напомним, по данным отчета по аудиту розничной торговли компании «АСНильсен Юкрейн», Хорольский завод детских продуктов питания стал лидером продаж в Украине в сегменте молочных смесей по итогам 2018 года - доля завода на рынке заменителей грудного молока составила 52,5 % в натуральном выражении.