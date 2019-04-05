В Украине с начала года подорожало строительство

Больше всего подорожало строительство транспортных сооружений – на 20,7%.

Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в январе-феврале 2019 года по сравнению с 2018 годом выросли на 13,9%, сообщает Государственная служба статистики.

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По данным Госстата, больше всего выросли цены на строительно-монтажные работы в сфере строительства транспортных сооружений – на 20,7%. Меньше всего увеличилась стоимость строительно-монтажных работ в сфере строительства инженерных сооружений – на 10,3%.

При этом стоимость СМР в феврале 2018 года по сравнению с январем увеличилась на 0,1% (в январе по отношению к декабрю выросла на 1,9%).

Наибольший рост цен на СМР зафиксирован в сфере инженерных сооружений – на 1,5%.

В Госстате отметили, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения Операции объединенных сил.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году в Украине цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине по сравнению с 2017 годом выросли на 23%.