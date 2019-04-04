В Сингапуре хотят построить новый суперотель

Также планируется увеличить океанариум на острове Сентоса и расширить казино.

В Сингапуре объявлено о масштабном преображении главных туристических достопримечательностей этого города-государства. На эти цели компании-операторы двух гостиничных и развлекательных комплексов - Marina Bay Sands и Resort World Sentosa - планируют выделить 9 миллиардов долларов.

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Об этом сообщает ТАСС.

"Гостиничный комплекс Marina Bay Sands, который известен огромным открытым бассейном на высоте более 200 метров, построенном в виде корабля, получит четвертое здание, в котором разместятся пятизвездочная гостиница на 1 тысячу номеров, концертный зал на 15 тысяч мест, а также торговый центр и рестораны", - говорится в сообщении.

На острове Сентоса, где в основном сосредоточены различные развлекательные комплексы, будут расширять действующий океанариум. После реконструкции его площадь вырастет в три раза. В тематическом парке Universal Studios появятся новые зоны, созданные по мотивам мультфильмов о "Миньонах" и "Супер Марио".

Модернизация ожидает и единственные в Сингапуре казино, которые расположены на Сентосе и в гостинице Marina Bay Sands. Компании получили право на расширение игровых залов. Их эксклюзивные права на организацию игрового бизнеса продлены до 2030 года. Правда для местных игроков будут введены новые правила, повышающие плату за суточное посещение казино на 50% до 150 сингапурских долларов (110 долларов США). Приезжих туристов нововведения не коснутся - они по-прежнему смогут бесплатно пользоваться игровыми столами.

По оценкам правительства, планируемые проекты создадут в государстве примерно 25 тысяч новых рабочих мест, 65% из которых будут занимать местные жители. Кроме того, власти ожидают ежегодного увеличения потока туристов как минимум на 500 тысяч человек, что ежегодно будет приносить в государственную казну не менее 500 миллионов сингапурских долларов (369 миллионов долларов).