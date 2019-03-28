Кабмин назначил Олега Кирилюка главой Госгеонедр

Срок его полномочий составляет пять лет.

Кабинет министров на заседании в среду, 27 марта, назначил Олега Кирилюка председателем Государственной службы геологии и недр Украины, сроком на пять лет.

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Соответствующее распоряжение опубликовано на Правительственном портале.

"Назначить Кирилюка Олега Васильевича председателем Государственной службы геологии и недр Украины с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей, сроком на пять лет, с оплатой труда в соответствии с законодательством, установив испытание сроком на три месяца", - сказано в распоряжении.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля Кабинет министров Украины объявил конкурс на занятие вакантной должности главы Государственной службы геологии и недр Украины, который выиграл временно исполняющий обязанности главы службы Олег Кирилюк.

Оклад главы госслужбы составит 18 тыс. грн плюс надбавки и дополнительные стимулирующие выплаты, предусмотренные законом.

Глава Госгеонедр назначается на 5 лет с правом повторного назначения на еще один срок или дальнейшего перевода по предложению Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы на равнозначную или нижестоящую должность в другой государственный орган.

В конце мая 2017 года Комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы не смогла выбрать победителя на должность главы Госгеонедр. Конкурс должен был состояться еще 16 мая, однако комиссия его перенесла из-за отсутствия кворума.

18 мая 2017 года Кабинет министров Украины назначил временно исполняющим обязанности главы Государственной службы геологии и недр Олега Кирилюка. До этого должность и.о. председателя ведомства занимал Николай Бояркин.