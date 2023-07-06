До этого результата максимальным был уровень, зафиксированный 1 мая 2011 года.

Международные резервы Украины выросли до почти 39 млрд долларов по итогам июня, что является самым высоким показателем за всю историю независимости Украины

Как сообщила пресс-служба Национального банка, по состоянию на 1 июля международные резервы Украины по предварительным данным составили почти 39 млрд долларов (38 999,5 млн).

"В июне они выросли на 4,5% и обновили рекордный показатель за всю историю независимости Украины. До этого результата максимальным был уровень, зафиксированный 1 мая 2011 года – 38,352 млрд долл.",- сообщили в НБУ.

Отмечается, что в течение июня международные резервы продолжали расти благодаря устойчивым и ритмичным поступлениям от международных партнеров, превысивших даже чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

В целом в течение прошлого месяца динамику международных резервов определял ряд факторов. Это, в частности, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга: на валютные счета правительства в Нацбанке поступило 4,286 млрд долл. США. А за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте правительство выплатило 704,7 млн долл. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 171,7 млн долл.

Также на динамику резервов повлияли операции регулятора на валютном рынке Украины - в июне Национальный банк продал на валютном рынке 1,863 млрд долл. и выкупил в резервы 49,6 млн долл.

"Поступления от международных партнеров и в дальнейшем оставались заметно большими, чем объемы интервенций НБУ по продаже валюты, которые осуществлялись для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины", - говорится в сообщении.

В НБУ также отметили, что текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,2 месяца будущего импорта.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 мая 2023 года международные резервы Украины по предварительным данным составили 35,943 млрд долл., что было рекордным значением за последние 11 лет.

В течение 2022 года золотовалютные резервы Украины уменьшились на 7,9% из-за осуществленных валютных интервенций по продаже валюты для поддержания курса гривны.