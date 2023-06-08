В то же время с начала года Украина потратила 15% госбюджета на погашение ранее взятых кредитов.

От внешних кредиторов в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 266 миллиардов гривень. Это на 78 млрд грн (23%) меньше плана на отчетный период.

Об этом говорится в переданном УНИАН отчете Счетной палаты за первый квартал 2023 года.

Сообщается, что за это время Украина получила 177 миллиардов гривень в качестве макрофинансовой помощи ЕС; 64 млрд грн составил кредит правительства Канады; 24 млрд грн - заем Всемирного банка.

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При этом в ведомстве сообщили, что расходы на погашение и обслуживание ранее взятых кредитов исправно осуществляются. Они составляли 15% всех расходов госбюджета за 1 квартал 2023 года.

"По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, уменьшились на 11% и составили 124 млрд грн, или 15% всех расходов государственного бюджета", - говорится в отчете.

Госбюджет Украины - новости

Как сообщал УНИАН, по данным депутата Ярослава Железняка, с начала 2023 года из сервиса OnlyFans в государственный бюджет Украины поступило 620 тыс. долларов через "налог на Google".

В конце мая в государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере 1,25 млрд долларов США через целевой фонд многих доноров Всемирного банка.

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