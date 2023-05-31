Привлеченное грантовое финансирование будет направлено на возмещение расходов госбюджета.

От Соединенных Штатов Америки в государственный бюджет Украины сегодня поступили грантовые средства в размере 1,25 млрд долларов США через целевой фонд многих доноров Всемирного банка.

Как сообщили в Министерстве финансов, с начала года Украина получила уже 6 млрд долларов США грантовых средств прямой бюджетной поддержки от США.

"Грантовая поддержка от Соединенных Штатов в рамках проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine является важной частью обеспечения гуманитарных и социальных расходов во время полномасштабной войны. Министерство финансов Украины совместно с командами Всемирного банка и USAID SOERA помогает оптимизировать и укрепить системы мониторинга, верификации и отчетности правительства Украины относительно использования донорских средств, предоставленных партнерами", - заявил министр финансов Сергей Марченко.

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Отмечается, что привлеченное грантовое финансирование будет направлено на возмещение расходов госбюджета, а именно: на выплату государственных социальных пособий семьям с детьми, оплату труда работников образовательной сферы, на оплату труда поставщиков медицинских услуг по программе медицинских гарантий и прочее.

Финансовая поддержка Украины

Как сообщал УНИАН, внешние потребности в финансировании госбюджета Украины в 2023 году составляют более 42 млрд долларов. При этом внешние заимствования и гранты нельзя использовать на нужды обороны и безопасности, на эти нужды можно тратить только средства от налогов и привлеченные внутренние заимствования от военных облигаций.

Напомним, в феврале Всемирный банк выделил дополнительное грантовое финансирование Украины на сумму $2,5 миллиарда. Эти средства станут прямой бюджетной поддержкой нашего государства и будут направлены на обеспечение непрерывности предоставления основных услуг и осуществления главных функций правительства во время войны.

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