С начала года благодаря OnlyFans в госбюджет поступило почти 23 млн гривень.

С начала 2023 года с сервиса OnlyFans в государственный бюджет Украины поступило 620 тыс. долларов в виде "налога на Google".

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, отметив, что это полностью снимает вопрос о целесообразности декриминализации порнографии.

"OnlyFans в 2023 уплатил в бюджет Украины 620 тысяч долларов в виде "налога на Гугл" ... еще вопросы, надо ли декриминализировать порнографию, будут?", - написал он.

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OnlyFans и"налог на Google"

Сервис OnlyFans - это платформа из Великобритании, которая в основном используется создателями контента для взрослых. Она позволяет подписчикам получать контент от создателей за ежемесячный членский взнос.

В июне 2021 года Верховная Рада приняла закон О "налоге на Google", который, в частности, обязывает интернет-гигантов, работающих в Украине, платить налоги в украинский госбюджет.

По состоянию на 24 мая 2022 года госбюджет Украины пополнился 9 миллионами гривен благодаря OnlyFans.

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