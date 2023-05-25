С начала 2023 года с сервиса OnlyFans в государственный бюджет Украины поступило 620 тыс. долларов в виде "налога на Google".
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, отметив, что это полностью снимает вопрос о целесообразности декриминализации порнографии.
"OnlyFans в 2023 уплатил в бюджет Украины 620 тысяч долларов в виде "налога на Гугл" ... еще вопросы, надо ли декриминализировать порнографию, будут?", - написал он.
OnlyFans и"налог на Google"
Сервис OnlyFans - это платформа из Великобритании, которая в основном используется создателями контента для взрослых. Она позволяет подписчикам получать контент от создателей за ежемесячный членский взнос.
В июне 2021 года Верховная Рада приняла закон О "налоге на Google", который, в частности, обязывает интернет-гигантов, работающих в Украине, платить налоги в украинский госбюджет.
По состоянию на 24 мая 2022 года госбюджет Украины пополнился 9 миллионами гривен благодаря OnlyFans.