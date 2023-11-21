10-кратные льготы в частности получит компания МСЛ, в которой Гетманцев по его собственному признанию, имел долю акций.

Народный депутат Ярослав Железняк, который вместе с коллегой Даниилом Гетманцев зарегистрировал проект закона о 10-кратных льготах для лотерей, отредактировал на критику проекта, который по оценкам специалистов нанесет бюджету убытки не менее 340 млн грн.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"С интересом наблюдал, как три дня пытались раскрутить новость, что мы хотим новым законопроектом уменьшить налоги на лотереи в 10 раз. Речь шла о законе, который вообще-то даже не изменения в Налоговый кодекс. Ну и конечно же там если и есть что-то о лотереях, то то, что они уже сейчас должны платить лицензионные платежи (которые не платят)", - заявил Железняк.

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Однако согласно тексту проекта закона №10101 за авторством Железняка и Гетманцева, владельцы лотерей получат возможность платить в государственный бюджет за лицензии в 10 раз меньше, чем другие операторы азартных игр.

Ранее сообщалось, что законопроект №10101 об изменениях в законодательство в сфере организации и проведения азартных игр и лотерей при авторстве Гетманцева может нанести бюджету ущерб на сотни миллионов гривень и усложнить получение Украиной финансовой помощи от Международного валютного фонда.

10-кратные льготы в частности получит компания МСЛ, в которой Гетманцев по его собственному признанию, имел долю акций.