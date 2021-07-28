Глава МВФ назвала переговоры с Зеленским "очень конструктивными".

Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что миссия Фонда посетит Украину в сентябре.

Об этом она написала в Twitter по итогам разговора с президентом Владимиром Зеленским.

Георгиева назвала переговоры "очень конструктивными" и сообщила, что Украина достигла экономического прогресса в рамках программы МВФ.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова к получению очередного транша от МВФ, поскольку парламент принял необходимые для проведения реформ законы.

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Stand-by для Украины: что необходимо знать

9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным около 5 млрд долларов, направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в размере 2,1 млрд долларов.

В начале 2021 года в Украине работала миссия МВФ для пересмотра программы stand-by. Миссия завершилась без принятия решения о пересмотре программы.

Автор: Денис Прядко