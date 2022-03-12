Это необходимо для того, чтобы не было дефицита горючего в стране, отметил президент.

Верховная Рада должна отменить налог на добавленную стоимость (НДС) и акциз на топливо.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращение.

"Кабинет министров принял несколько важных решений. Согласована полная отмена налога на добавленную стоимость и акциза на топливо, бензин и дизель. Это делается не только в контексте посевной кампании, но и в расчете на потребности всех граждан, чтобы не было дефицита топлива в стране. Правительство свою работу сделало, теперь дело за депутатами Верховной Рады", - отметил Зеленский.

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