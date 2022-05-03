Рабочая банковская система является стратегическим преимуществом Украины, отметил глава Нацбанка.

Почти каждая пятая украинская компания до сих пор не работает с начала полномасштабного вторжение агрессора в Украину.

Как сообщила пресс-служба НБУ, об этом написал в своей колонке председатель Национального банка Кирилл Шевченко.

"Стратегическим преимуществом Украины является работающая банковская система, которая помогает украинской экономике оправляться после шока. Результаты наших опросов свидетельствуют, что доля предприятий, которые полностью прекратили свою работу, снизилась с 32% в первые недели марта до 17% на конец апреля", - говорится в сообщении.

Напомним, войска РФ ворвались в Украину рано утром 24 февраля.

Противник сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Киев, Харьков, Чернигов, Львов, Херсон, Николаев, Одессу и Мариуполь.

Российские власти назвали войну в украинском государстве "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" наших земляков.

Позже Кирилл Шевченко спрогнозировал, что до конца года валовой внутренний продукт Украины может упасть на треть.

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