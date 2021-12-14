Криптовалюта – один из самых прибыльных активов. Во время коронакризиса у инвесторов появляется уникальная возможность заработать на криптовалюте еще больше.

Виртуальная валюта становится все популярнее и в мире, и в Украине. Кто бы ни хотел при небольшом вложении времени и сил сорвать заветный куш.

Сколько на ней можно заработать, ну или потерять – говорится в сюжете программы "Гроші" на телеканале "2+2".

По данным криптобиржи CoinDesk, общая стоимость криптовалюты в мире в этом году установила исторический рекорд – более трех триллионов долларов. Главная цифровая валюта – биткоин – стремительно начала расти еще в начале 2021-го. А уже в ноябре биткоин стоил более $69 тысяч за монету.

Читайте такжеХакеры взломали Twitter премьер-министра Индии и объявили о легализации BitcoinРезкий рост биткоина спровоцировала инфляция в США. Инвесторы испугались обвала экономики, поэтому вывели свои деньги из традиционных банков и начали вкладываться в криптовалюту. Владельцы золотых монет за год получили почти 80% прибыли, отмечается в сюжете.

Пика популярности в 2021-м достиг не только всемирно известный биткоин. Менее популярные монеты также изрядно удивили рынок криптовалютs.

В частности состоялся огромный "бум" на так называемые токены NFT. Это своеобразный документ, подтверждающий ваше право собственности на фото, видео, мэм, пост или иной цифровой актив. После покупки вы становитесь владельцем, но в интернете все равно можно просмотреть купленный вами объект.

Также большую популярность приобрела мемная криптовалюта Dogecoin, которая за год подорожала почти на 700%. Секрет успеха заключается в привязанности к данной монете одиозного Илона Маска, которого сегодня влиятельный журнал TIME признал человеком года.

Миллиардер написал в своем твиттере одно единственное слово – DOGE – и этого было достаточно, чтобы шуточная криптовалюта, которая была создана как интернет-мем, за двое суток выросло почти в 50%. Самый богатый человек мира Илон Маск позже неоднократно высказывал в своем твиттере сообщения в поддержку Dogecoin на фоне которых криптовалюта резко росла.

И это было только начало. Шуточная криптовалюта Dogecoin с изображением собаки породы Шиба Ину породила другой мемный проект – альтернативу "догекоинам" – новую криптовалюту Shiba Inu, которая также использует изображение собаки как свой талисман.

Читайте также"Антивакцинаторы" создали собственную криптовалютуДанный проект прозвали "убийцей" любимой криптовалюты Илона Маска. Один из первых инвесторов Shiba Inu, вложивший в проект 8 тысяч долларов, уже стал миллиардером. В октябре 2021 года очередной мемный токен вырос в цене более чем в тысячу раз, а его капитализация превысила показатели, например, японской автомобильной компании Nissan.

"При инвестиции год назад в Shiba Inu из тысячи долларов можно было получить 7 миллионов уже сейчас", – говорит криптотрейдер.

Невероятно прибыльными в этом году стали еще две криптовалюты – Solana и Cardano. Цена последней подскочила в 45 раз. Все из-за высокого спроса на коллекцию из десяти тысяч изображений мультяшных обезьянок, которая была создана на блокчейне первой. Ее продали за два миллиарда долларов.

Впрочем, в близком будущем рынок криптовалюты может нас удивить еще больше. Эксперты рассказывают, что уже в следующем году появятся новые компьютерные игры, в которых можно будет зарабатывать большие виртуальные деньги.

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Автор: Денис Пономаренко