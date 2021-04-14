В первом квартале этого года покупателей NFT-токенов было вдвое больше, чем продавцов.

Продажи цифровых нематериальных токенов выросли до более чем $2 млрд в первом квартале 2021 года.

Об этом пишет CNBC со ссылкой на данные аналитической платформы NonFungible.com.

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По сравнению с предыдущим кварталом продажи выросли более чем в 20 раз. Согласно веб-сайту, который отслеживает транзакции NFT и торговые площадки, в четвертом квартале 2020 года было совершено транзакций на сумму $93 млн.

Отмечается, что в своем отчете аналитики не учитывали продажу NFT цифрового коллажа художника Beeple на аукционе Christie’s, которая произошла в марте. Несмотря на то, что эта была одна из крупнейших продаж NFT, она была проведена в рамках партнерства с Nifty Gateway — одной из немногих платформ, которая позволяет пользователям покупать токены непосредственно с сайта.

Также отмечается, что в первом квартале этого года покупателей на рынке было вдвое больше, чем продавцов: 73 тыс. против 33 тыс. В NonFungible отметили, что такой дисбаланс «является сигналом огромного интереса к новичкам, но также и желания нынешних владельцев сохранить свои активы, что создает феномен дефицита на рынке».

По данным NonFungible, в отрасли преобладают сегменты искусства и коллекционирования. Также отмечается, что несмотря на недавнее падение цен с февральских максимумов, средняя цена NFT «значительно выросла» в течение квартала.

Что такое NFT

NFT — non-fungible token (невзаимозаменяемый токен) — нечто вроде нового вида криптовалюты, существующей исключительно в своей криптосистеме. Фактически это особая форма владения цифровым искусством, закрепленная уникальным токеном. Владелец токена становится единоличным обладателем определенного цифрового объекта — будь то картинка, гифка, видео, твит или песня.

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Автор: Елена Коваленко