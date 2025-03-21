Бельгия считает, что изъятие замороженных активов - это "акт войны".

Тема о способах конфискации замороженных российских активов окончательно не снята с повестки дня и дискуссии продолжатся, сообщила DW европейский дипломат, комментируя выводы саммита ЕС.

"Действительно, в этом вопросе существует статус-кво, и ряд стран-членов ЕС активно лоббируют против этой меры. Однако некоторые государства-члены, включая, например, страны Балтии и Северной Европы, продолжают искать юридические возможности для конфискации замороженных активов России", - сказала она.

При этом другой дипломат ЕС пояснил DW, что цель Евросовета - продемонстрировать в своем коммюнике, что российские активы останутся в нынешнем состоянии на фоне текущих обсуждений между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным условий возможного прекращения огня в Украине.

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"Я думаю, что это сигнал о том, что в ближайшее время мы не увидим размораживания этих активов. А дискуссия о том, что с ними делать, будет продолжаться. Сейчас в вопросе их конфискации консенсуса нет", - сказал он.

В то же время, отмечает DW, одной из стран, которые открыто выступают против конфискации, является Бельгия.

"Изъятие замороженных активов, их конфискация - это акт войны. Это не мелкая деталь. Мы говорим об этом так, словно это очень простая вещь. Но мы живем не в мире фантазий. Это реальный мир. Если вы изымете 200 миллиардов, это чревато последствиями. Россияне разозлятся, и у них есть средства для реагирования", - ответил на вопрос DW новый премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер.

По его словам, он был рад, что на заседании Евросовета никто не поднял заново вопрос о замороженных российских активах. Выводы саммита были согласованы дипломатами заранее и приняты без изменений.

"Я просил предыдущий Евросовет не представлять активы как копилку Путина, которую можно просто разбить молотком и потратить деньги на что угодно. Все не так просто", - сказал Де Вевер, отметив, что он попросил министра иностранных дел совершить дипломатическое турне, чтобы "объяснить всем европейским партнерам все тонкости и нюансы".

Также еще один европейский дипломат отмечал, что в рамках существующего законодательства конфискация невозможна. По его словам, такой шаг поставил бы на карту финансовые отношения ЕС с остальным миром, что повлияло бы на конкурентоспособность на рынке финансовых услуг.

Другой дипломат в разговоре с DW не исключил, что к вопросу статуса этих активов страны ЕС могут вернуться, однако при других юридических обстоятельствах - например, если на это будет международный мандат в рамках будущего мирного процесса.

Замороженные активы РФ

Ранее УНИАН сообщал, что на Западе пока нет единства по вопросу ареста российских активов. Премьер-министр Польши Дональд Туск поделился, что некоторые лидеры опасаются последствий ареста российских активов или для евро, или для банковской системы.

В то же время издание DW писало, что ЕС больше не рассматривает возможность окончательной конфискации замороженных российских активов. Дипломаты отмечают, что российские активы в "замороженном" состоянии могут быть более полезными в контексте мирных переговоров, чем после их конфискации, когда никто не будет знать, что с ними делать дальше.

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