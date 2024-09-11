Суд ЕС отказался снять санкции с российского Национального депозитария.

Европейский суд отклонил апелляцию Национального расчетного депозитария России (НРД) об отмене санкций Европейского Союза в отношении российских активов, наложенных в 2022 году. Ограничения были введены из-за роли НРД в финансировании российского вторжения в Украину. Об этом говорится в решении суда.

В частности, судьи считают, что НРД "не смог доказать", что Евросоюз ошибся, определив его как "системно важный финансовый институт, играющий существенную роль в функционировании финансовой системы РФ".

Отмечается, что это решение еще может быть обжаловано в высшей судебной инстанции ЕС.

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Как известно, сумма активов НРД, замороженных в бельгийском депозитарии Euroclear, составляет около 70 млрд евро. Сейчас они не используются для получения сверхдоходов, которые передаются Украине в качестве финансовой поддержки. Однако, по информации Bloomberg, решение суда ЕС может открыть путь к их использованию.

По данным издания, сумма замороженных российских активов в Euroclear, которые включают замороженные активы Банка России, оценивается в 173 млрд евро.

Замороженные активы РФ в Евросоюзе - последние новости

В июле Евросоюз выделил Украине первые €1,5 миллиарда доходов с активов РФ. Как сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, речь идет о 1,5 миллиарда евро, полученных от замороженных российских активов, на оборону и восстановление Украины.

Как сказала фон дер Ляйен, "нет лучшего символа или применения для денег Кремля, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни".

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