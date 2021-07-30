При поддержке экс-замгоссекретаря Кабмина был проведен непрозрачный конкурс на должность директора полиграфкомбината.

Единственный производитель официальных документов в Украине – государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина" может попасть под контроль людей, связанных с российским ФСБ.

Такое мнение выразил политический обозреватель Дмитрий Крыжак в своей колонке на сайте Lenta.ua.

По его словам, конкурс на должность директора полиграфкомбината выиграла Татьяна Бондаренко, которая связана с лицами, имеющими "прямые и неприкрытые связи с ФСБ РФ и другими государственными структурами страны-агрессора". В частности, автор сообщает о Юрие Сидоренко – владельце и основателе концерна ЕДАПС, который во времена Януковича обладал монопольным правом на производство загранпаспортов в Украине, и бизнесмене Артуре Гранце.

"На самом деле, это уже вторая попытка осуществить захват полного контроля над ГП "Полиграфический комбинат "Украина". Первую пытались совершить еще в 2017 году, но тогда "номер не прошел", поэтому дельцам пришлось несколько скорректировать планы, и подыскать себе "помощника" для их воплощения в жизнь среди государственных чиновников. Именно таким сообщником и стал Алексей Переверзенцев (первый заместитель государственного секретаря Кабинета министров Украины – УНИАН), при поддержке которого начали новую атаку на комбинат", - отметил Крыжак.

По его словам, 28 июля в Министерстве экономического развития и торговли было проведено совещание, главной темой которой должен был стать вопрос "соблюдения требований законодательства о проведении конкурсного отбора руководителя ГП "Полиграфический комбинат "Украина".

"Но о какой законности вообще может идти речь, если в тот же день с претендентами на эту должность уже якобы проводится собеседование? При этом, приглашение на это мероприятие подписаны не кем-то из членов Комитета по назначению директора, который должен создать Кабинет министров Украины, а эдакой Еленой Тимченко, которая занимает должность "корпоративного секретаря комбината" с совершенно неопределенным статусом и полномочиями", - отметил Крыжак.

Более того, как добавляет автор, конкурсный отбор, по результатам которого победила Бондаренко, проводился "таинственно", в ночь с 28 на 29 июля, после чего остальные кандидаты на должность директора полиграфкомбината получили отписку о том, что "предпочтение отдано другому кандидату" - без объяснений и обоснований такого решения.

"Это дает основание считать, что в "конкурсе" участвовали исключительно "подставные" лица, которые не будут обжаловать его позорный результат. Именно таким образом и происходила "двойная игра", в процессе которой члены наблюдательного совета комбината во главе с тем же Переверзенцевым делали вид проведения конкурса соответствующим образом, а на самом деле на предприятие "заводился" нужный им (а также Андрею Иванчуку, Артуру Гранцу и их партнерам из ЕДАПС) человек", - подытожил Крыжак.

Автор добавил, что обращение представителей трудового коллектива ГП "Полиграфический комбинат "Украина" к профильному Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины по поводу злоупотреблений, которые происходят в процессе назначения нового директора предприятия, имело своим следствием лишь формальную отписку от исполняющего обязанности государственного секретаря министерства Елены Бояркиной.

"Такое "реагирования" на ситуацию, которая угрожает интересам национальной безопасности Украины со стороны чиновников, которые должны вмешаться в нее положить конец злоупотреблениям, крайне странным, если не сказать больше - таким, что побуждает к мыслям о сознательном предательстве национальных интересов. Мошеннический и незаконный "конкурс" уже проведен по воле заказчиков с ЕДАПС и их "кукловодов" из страны-агрессора", - отметил политический обозреватель.

Для того, чтобы Бондаренко окончательно возглавила полиграфкомбинат, осталось провести утверждение ее кандидатуры в качестве победительницы на конкурсе в Кабинете министров.

Справка УНИАН. Ранее процедура выдачи загранпаспортов в Украине проходила при непосредственном участии концерна ЕДАПС и ряда посреднических структур, что существенно повышало окончательную стоимость выдачи паспорта и удлиняло срок его выдачи. Концерн ЕДАПС в течение длительного времени был монополистом по изготовлению голографических защитных элементов. В 2014 году США выдвинули представителям ЕДАПС обвинения в коррупции.

Автор: Иван Бойко