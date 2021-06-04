Зеленский заявил, что не допустит изменения подходов к декларированию и ослабления уголовной ответственности.

Закон об уклонении от декларирования имущества членами семьи чиновников, который пообещал ветировать президент Украины Владимир Зеленский, парламент может рассмотреть в конце июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский в комментарии журналистам.

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Он напомнил, что 3 июня был принят закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных нарушениях, Уголовный кодекс Украины об усовершенствовании ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления" (регистрационный номер 4651).

При рассмотрении были внесены две поправки, которые привели к противоречиям между нормами данного закона и которые раскритиковал Зеленский.

Монастырский подтвердил, что эти поддержанные поправки позволяют переписать чиновнику на близких родственников имущество и позже объяснить, что он не знал о том, что у них такое имущество есть, поэтому и не записал в декларации.

Он отметил, что этой нормой могут воспользоваться многие чиновники, которые любое имущество, которое они не записали в декларации, а которое было, в частности, у их жен, объясняли тем, что оно не задекларировано, поскольку им жена об этом не сообщила.

По словам депутата, в итоге это позволяло бы чиновникам избежать уголовной ответственности.

Монастырский напомнил, что президент обещает ветировать данный закон, и парламент должен вернуться к нему в ближайшее время.

По оптимистическому сценарию, считает Монастырский, это может произойти на следующей пленарной неделе, которая состоится с 14 по 18 июня, но все же более реалистично, что законопроект с вето президента парламент рассмотрит уже в конце июня.

Ответственность за ложь в декларациях

3 июня Верховная Рада приняла закон об уголовной ответственности за ложь в декларациях. Согласно закону, лишение свободы на срок до 2 лет грозит тем, кто умышленно не подал декларацию, или если данные в декларации лица отличаются от реальных на сумму более 4,5 млн грн.

Кроме того, депутаты изменили подходы к декларированию активов, которые есть во владении членов семьи декларанта. Это позволит декларантам не указывать в декларациях движимое и недвижимое имущество, которым владеют или пользуются их родственники, если член семьи не предоставляет информацию о нем. За такие действия декларанты не будут наказаны. Сейчас же такие активы подлежат обязательному декларированию в части тех сведений, которые известны или должны быть известны субъекту декларирования.

Президент Зеленский заявил, что не допустит изменения подходов к декларированию и ослабления уголовной ответственности, а потому наложит вето на данный закон.

Кроме того, НАПК обратилось к Зеленскому с призывом наложить вето на этот закон.

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Автор: Надя Пришляк